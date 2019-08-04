Хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев выступил с публичными извинениями после критики президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Видеозапись извинения распространил Международный пресс-клуб.

На совещании 2 августа глава государства раскритиковал хокима Хорезмской области Фархода Эрманова, хокима Кашкадарьинской области Зафара Рузиева и хокима Ферганской области Шухрата Ганиева за массовые сносы имущества жителей и предпринимателей.

Шавкат Мирзиёев поручил Абдулле Арипову, чтобы три провинившихся хокима выступили с обращением в интернете.

«Вы сами скажите, как они должны обратиться. Пусть скажут на всю страну: „Из-за моей глупости, предательства. Не думайте об Узбекистане так, я глупец“… Если необходимо, пусть соберут всех блогеров и дадут отчет», — сказал президент.

Зафар Рузиев заявил, что президент никогда не имеет отношения к событиям в Яккабагском районе, где предприниматель, пытаясь защитить свое двухэтажное здание с магазином и цехом, поджег замхокима района, намеревавшегося лично на бульдозере снести объект.

«Решение о превращении старого Яккабага („Эски Яккабаг“) в благоустроенное село принято хокимиятом области. В этой ситуации виноваты хокимият области, хокимият района. Приношу стократные, тысячекратные извинения правительству, государству, дорогому народу, уважаемым блогерам, уважаемым журналистам, пострадавшим в этой ситуации предпринимателям и преклоняюсь перед ними», — сказал он.

Хоким Кашкадарьинской области признал, что в данном вопросе допустил большую ошибку.

«Для нас это ошибка… Если это возможно, если для этого создадут условия… Я вижу, что время изменилось, жизнь изменилась. Теперь полностью откажемся от прежней политики по сносу, демонтажу, разрушению. С каждым будем работать индивидуально, будем заниматься каждой семьей отдельно, изучать ее возможности, условия, желания. Эти люди тоже хотят благополучную, хорошую жизнь, но мы должны им помочь с учетом их возможностей, не выступая против их желаний», — заявил глава областной администрации.

По его словам, строительные работы нужно проводить с учетом генерального плана на долгосрочную перспективу, чтобы «этими объектами пользовались 5−6 поколений». Зафар Рузиев заявил, что все работы по сносу должны проходить в рамках правил, на основе соглашения, чтобы у предпринимателей и жителей была возможность привлечь независимого оценщика.

В то же время он призвал населения отказаться от идеи незаконных, поспешных построек, которые «наносят ущерб обществу».