Организационное заседание Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду состоялось 3 августа в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана. Заседание вела председатель Сената, председатель национальной комиссии Танзила Нарбаева, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Напомним, председатель комиссии является также национальным докладчиком по противодействию торговле людьми и принудительному труду.

Члены комиссии планируют разработать «дорожные карты» по повышению эффективности работы государственных органов в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду в 2019—2020 годах.

Отмечалась целесообразность агитационной работы, направленной на противодействие торговле людьми и принудительному труду, недопущение таких явлений. Для этой работы подготовят тематические видеоролики, обзоры, брошюры, плакаты, буклеты, флаеры, а также будут распространять информацию в интернете.

Члены комиссии отметили, что нужно шире использовать возможности СМИ и социальных сетей в повышении осведомленности граждан об используемых в торговле людьми средствах и методах.

Выступившие сделали акцент на совершенствовании законодательства в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду и имплементации в него ряда конвенций Международной организации труда в сфере противодействия принудительному труду.

Жокаргы Кенесу Каракалпакстана, хокимиятам областей и города Ташкента поручено создать и утвердить состав территориальных комиссий по противодействию торговле людьми и принудительному труду, утвердить план территориальных мероприятий на 2019−2020 годы, а также ежеквартально представлять в Национальную комиссию информацию о работе территориальных комиссий.