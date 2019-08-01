Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко приняли совместное заявление по итогам двусторонних переговоров в Минске. Между правительствами, министерствами и компаниями двух стран подписано 11 документов, сообщила пресс-служба главы государства.

Как сообщил «Газете.uz» источник в правительстве, подписаны межправительственные соглашения о производственной и научно-технической кооперации, о межрегиональном сотрудничестве, о взаимном поощрении и защите инвестиций, а также о взаимном признании документов об образовании и об обучении.





Министерства обороны подписали соглашение о взаимной передаче секретной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества.

Торгово-промышленные палаты приняли соглашение о создании Делового совета.





Кроме того, подписаны документы о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, СМИ, в сфере информационно-коммуникационных технологий и другие.

«Наши переговоры прошли в практическом, конструктивном духе и вновь подтвердили, что Беларусь и Узбекистан являются стратегическими партнерами», — сказал Александр Лукашенко на брифинге.

Было отмечено, что на состоявшемся в преддверии визита Форуме регионов в Минске между городами и областями двух стран подписаны более десяти соглашений, а также контракты и договоры на сумму почти 300 млн долларов.