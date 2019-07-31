Носир Мамарасулович Мавлонов 30 июля назначен хокимом Самаркандского района, сообщается на Facebook-странице хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова.

Носир Мавлонов (1971 г. р.) с 1996 года работал в системе налоговых органов. До назначения занимал должность первого заместителя начальника Самаркандского областного государственного налогового управления.

Фото: Пресс-служба хокимията Самаркандской области

Предыдущий хоким района Шухрат Жамолов вместе с тремя руководителями секторов (районный прокурор, начальник ОВД, ГНИ) освобожден от должности 26 июля во время посещения области президентом Шавкатом Мирзиёевым. Напомним, во время этого визита глава государства поручил построить в Самаркандском районе рекреационную зону на месте гребного канала.

В этот же день исполняющим обязанности хокима Джамбайского района Самаркандской области был назначен Хамза Хакимович Туйчиев (1978 г. р.). Ранее он возглавлял казначейство Самаркандской области.

Фото: Пресс-служба хокимията Самаркандской области

На этом посту он сменил Умиджона Назарова, также уволенного во время визита президента Узбекистана в Самаркандскую область 26 июля. Вместе с Назаровым посты покинули руководители трех секторов района — прокурор и начальники ОВД и налогового управления, сообщила пресс-служба хокимията Самаркандской области.