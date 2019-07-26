Строительство туристического центра запланировано на территории гребного канала в Самаркандском районе. Президент Шавкат Мирзиёев 26 июля ознакомился с проектом, сообщила пресс-служба главы государства.

Под комплекс намечено выделить 360 га земли, на 80 га планируется возвести конгресс-центр, пяти-, четырех- и трехзвездочные гостиницы, аллеи, бассейны, искусственные острова, рестораны и другие объекты.





«Где отдыхают самаркандцы и приехавшие из других регионов соотечественники? Мест такого назначения пока нет. Иностранные же туристы приезжают в основном для паломничества и знакомства с историческими памятниками, — сказал президент. — Поэтому необходимо создать условия и для рекреационного туризма, такое место, где наш народ, туристы могли отдыхать в свободное время. Вместе с тем комплекс должен гармонично сочетаться с паломническим туризмом. Это станет еще одной точкой роста для экономики Самарканда».

Число посетивших Самарканд туристов увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. «В ближайшие два года намечено довести число иностранных туристов в Самарканд до 2 миллионов, а по всей стране — до 10 миллионов», — пишет пресс-служба.