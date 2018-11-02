С 16 ноября в Узбекистане повышаются цены на автобензин и дизельное топливо. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 1 ноября о поэтапном повышении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы.

По данным Telegram-канала Министерства юстиции, новая розничная цена (с учетом налога на потребление) на автобензин Аи-80 составит 4000 сумов за литр (сейчас — 3800 сумов, рост — 5,2%), Аи-91 — 4500 сумов (4300, +4,6%), дизтопливо — 4800 сумов (4100, +17%) и дизтопливо ЭКО — 4900 сумов (4200, +16,6%).

Стоит отметить, что повышение цен на автомобильное топливо впервые анонсируется заранее. До этого цены повышались с 15 ноября прошлого года.

С 16 ноября также увеличиваются тарифы на электроэнергию и газ.