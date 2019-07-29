В течение большей части недели территория Узбекистана по-прежнему будет находиться под влиянием сухой и жаркой воздушной массы, сообщили «Газете.uz» в Узгидромете.

Как прогнозируют синоптики, температура воздуха составит ночью +22…+27 градусов, днем — +36…+41 градусов, по югу и пустынной зоне — до 43 градусов.

Относительно комфортная погода ожидается лишь в конце недели. Так, 2 августа на северные районы, а 3 и 4 августа — уже на всю территорию страны с районов Поволжья придут воздушные массы, которые принесут с собой небольшой непродолжительный спад температуры воздуха.

По северным районам Узбекистана температура воздуха днем составит +30…+35 градусов, по остальной территории — +34…+39 градусов, что лишь незначительно выше нормы, резюмировали синоптики.