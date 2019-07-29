Врач сельского врачебного пункта Нов Яккабагского района Кашкадарьинской области А. К. задержан с вещественными доказательствами при получении 25 тысяч долларов за помощь в поступлении гражданки И. А. в Ташкентскую медицинскую академию.

Оперативное мероприятие проведено сотрудниками департамента при Генеральной прокуратуре на улице Шифокорлар Алмазарского района Ташкента. Задержанный предлагал устроить на учебу через своих знакомых, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В отношении А. К. возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия.