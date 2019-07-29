Компания Beko начала свое путешествие полвека назад с простой, но революционной идеи: развитие инноваций не ради самих инноваций, а для решения проблем окружающего мира и повышения комфорта в повседневной жизни потребителей.

С тех пор она открыла офисы в более чем 140 странах по всему миру, став одним из крупнейших брендов отдельно стоящей бытовой техники в Европе, и привнесла интеллектуальные решения, которые помогают сделать повседневную жизнь людей немного проще.

И теперь она выходит на новый уровень и транслирует этот успешный подход в более широкий ассортимент продуктов, продвигая Beko вперед, от бренда крупной бытовой техники до полноценного бренда техники для дома.

Начиная с 2019 года, она будет привносить идеальную температуру и условия в каждый дом для Home Freestylers. Она будет служить поддержкой для спортивных чемпионов, пока они выполняют свои героические миссии в домашних условиях.





ZoneFollow

Если потребитель не ленивый телевизионный болельщик, который часами сидит на одном месте, то он, вероятно, много двигается по дому: ему всегда есть, чем заняться, что наладить или во что поиграть. Однако в процессе движения его местоположение относительно кондиционера постоянно меняется, и он не всегда ощущает все его положительное воздействие.

К счастью, кондиционеры Beko с технологией ZoneFollow определяют температуру вокруг пульта дистанционного управления и соответственно регулируют поток воздуха, создавая идеальный микроклимат вокруг него.

Так что достаточно просто держать пульт рядом и получать идеальную температуру именно там, где находится пользователь. Независимо от того, что он делает: сидит, стоит или постоянно двигается по комнате.

SelfClean+

Домашние виды деятельности никогда не прекращаются. С раннего утра и до захода солнца всегда что-то происходит. Соответственно необходимо такое решение, которое позволит создать здоровые условия для всех ежедневных веселых занятий.

Технология Beko SelfClean+ предоставит такое решение. Супер-ребро щелевого отверстия, которое находится во внутреннем блоке, помогает кондиционеру отводить конденсат и всю уловленную пыль из теплообменного аппарата в дренажную систему.

Таким образом, сохраняется как безупречный вид кондиционера, так и качество воздуха во всем доме. И когда кондиционер выключат, он продолжит работать, заботясь о том, чтобы поверхности конденсаторов полностью высохли, тем самым защищая их от ржавления.

Затем кондиционер автоматически остановится. Высшая степень защиты 24/7.





Jet Cool

Убедить себя заниматься физкультурой дома довольно сложно. Поэтому, когда наконец домочадцы приступают к занятиям и начинают разогреваться, необходимо быстро снизить температуру внутри помещения, иначе можно просто потерять настрой и снова сесть в неподвижный вагон. К счастью, функция Jet Cool на пульте дистанционного управления кондиционера обеспечивает подачу более мощного потока воздуха, который поможет действительно быстро снизить температуру в помещении: 5 °C всего за несколько минут.

Jet Heat

По утрам так приятно открыть окно и впустить прохладный свежий воздух. Но если это делать зимой, то к моменту закрывания окон уже захочется надеть куртку. Но не стоит волноваться. Функция Jet Heat на кондиционере повысит уровень тепла в доме в одно мгновение за счет ускоренной подачи более мощного потока воздуха. Теперь можно наслаждаться свежим воздухом сколько угодно.

Телефон для справок: (+998) 71−207−10−01

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