Комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции признал деятельность Министерства жилищно-коммунального обслуживания в первом полугодии неудовлетворительной. Об этом было объявлено на заседании комитета после отчета министерства, сообщило УзА.

Из восьми задач, которые МинЖКО должен был выполнить в первой половине года, реализована одна. Всего перед министерством в этом году поставлены 28 задач.

Из отчета следует, что не были сданы в эксплуатацию 8 котельных, 6,79 км сетей теплоснабжения в Бухарской и Ташкентской областях. Не определены источники финансирования для приобретения приборов учета питьевой воды. Работа по обеспечению населения питьевой водой находится в неудовлетворительном состоянии, говорится в сообщении.

Товарищества частных собственников жилья задолжали коммерческим банкам 150 млрд сумов. По стране выявлено 454 дома в аварийном состоянии. По 262 из них получены заключения, согласно которым решено, что 53 следует снести, 209 — отремонтировать. Министерство финансов выделило средства на эти работы только в Сырдарьинской области.

Кроме того, не проведена правовая и техническая инвентаризация действующих нормативно-правовых актов, не разработан проект закона «О теплоснабжении». Водозаборные и канализационные сооружения Самарканда, Бухары, Намангана и Карши не переданы в управление на конкурсной основе.

По словам ответственных лиц министерства, они изучили около 220 касающихся сферы нормативно-правовых актов и выявили 47, нуждающихся в проработке. Фонд развития систем водоснабжения и канализации выделил 799,4 млрд сумов. Проведены строительно-монтажные работы за счет освоения 53,4 млн долларов инвестиций. Проложены почти 689 км сетей питьевого водоснабжения, 58,9 км водосточных систем. Остальную часть работы запланировано выполнить до сентября.

Министерство жилищно-коммунального обслуживания создано в апреле 2017 года по указу президента для «совершенствования системы управления и эксплуатации многоквартирным жилищным фондом».