С начала июля пользователи социальных сетей в Узбекистане начали обсуждать повышение цен на мясо на рынках. Например, если в Навои средняя цена в начале месяца составляла 37 тысяч сумов, то сейчас — 42 тысяч сумов, в поселке Зиадин Самаркандской области мясо подорожало до 45 тысяч сумов, на рынках Ташкента — до 55−60 тысяч сумов.

Производитель мясной продукции, директор компании Promeat Иззат Муталов обосновал подорожание мяса ростом стоимости корма (хлопковый шрот), временными проблемами с ввозом скота и спекуляциями перекупщиков.

Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа опровергла информацию о том, что рост розничных цен на мясо и мясную продукцию связан с реализацией кормов для животноводства через биржевые торги. В своем заявлении УзРТСБ отметила, что объем реализации шрота и шелухи хлопковых семян через биржевые торги не является определяющим фактором ценообразования ввиду низкой доли в общем объеме реализуемых в стране кормов. В первом полугодии через биржевые торги реализовано 251,9 тысячи тонн кормоединиц шрота и шелухи, или всего 4,9% в примерном рационе питания крупного рогатого скота в республике.

Внутреннее производство

В 2018 году объем производства мяса в Узбекистане составил 1,43 миллиона тонн, спрос населения на мясную продукцию, согласно рекомендуемой медицинской норме, удовлетворен на 101%, сообщили в Министерстве экономики и промышленности.

Согласно результатам мониторинга цен, проводимого Государственным комитетом по статистике, с 18 июня по 2 июля цена на мясо в среднем выросла с 38535 сумов за 1 кг до 39587 сумов: говядина за две недели подорожала на 1052 сума (2,7%), баранина — на 884 сумов (2,3%).

Одна из основных причин роста цен на мясо связана с сезонным фактором, когда с начала весны до поздней осени владельцы домашнего скота стремятся увеличить поголовье и не отправляют его на убой. В прошлом году (с 18 июня по 2 июля) цены на говядину также выросли на 2%, баранину — 1,9%.

Откуда импортируется мясо и скот

Нажмите для увеличения. Фото: Государственный комитет по статистике / «Газета.uz».

За январь-июнь Узбекистан импортировал 72208 голов крупного рогатого скота на 59,3 млн долларов, в том числе в мае — 24549 голов на 17,1 млн и в июне — 19380 голов на 15,2 млн долларов. В среднем покупка одной головы крупного рогатого скота (КРС) обходится в 788 долларов.

Больше всего КРС за шесть месяцев было завезено из Казахстана — 63580 (84,5% всего объема) на сумму 34,3 млн долларов, Германии — 4413 (6,1%) на 10,4 млн долларов, а также из Австрии — 2551 (3,5%), Украины — 1793 (2,4%) и Нидерландов — 1089 (1,5%). Скот также импортировался из Беларуси (91), Эстонии (764), Франции (62), Кыргызстана (340), Латвии (104), Польши (197), России (164) и Словакии (60).

В январе-июне было также импортировано 159251 голов живых овец и коз на 13,1 млн долларов. При этом в мае было завезено 76304 голов, а в июне — 39511 (снижение на 49%). В среднем одна импортируемая овца или коза обходится в 82 доллара. 96,6% всего объема импорта приходится также на Казахстан, откуда за шесть месяцев поставлено 153956 овец и коз на 12,2 млн долларов. Кыргызстан поставил 3002 голов, Россия — 1050, Испания — 571, Таджикистан — 300 и Афганистан — 372.

Свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота импортируется из трех стран — Беларуси, Казахстана и США, которые за полгода поставили 985,1 тонны мяса на сумму чуть больше 3 млн долларов. Большая часть импорта приходится на Беларусь — 863,1 тонны. Казахстан поставил 121,5 тонны, США — 500 кг.

Что касается замороженного мяса крупного рогатого скота, то всего было импортировано 203,9 тонны на 478,7 тысяч долларов. Больше всего экспортировала Монголия — 100 тонн, следом идут Индия — 41,8 тонны, Украина — 39,8 тонны, Беларусь — 20 тонн, Казахстан — 2,2 тонны и Россия — 100 кг.

Ограничение экспорта Казахстаном

Фото: Джамшид Ёрбеков / УзА.

Выше одной из причин повышения цен назывались временные проблемы на ввоз скота. Сокращение импорта крупного рогатого скота, овец и коз из Казахстана подтверждает и статистика.

В конце июня стало известно, что Министерство сельского хозяйства Казахстана совместно с Министерством финансов и Комитетом национальной безопасности разработали проект приказа о запрете на шесть месяцев вывоза живого скота.

Как отмечал сайт Informburo.kz, причиной называлась программа по развитию фермерства в Узбекистане, в рамках которой населению выдаются льготные кредиты на покупку скота из других государств (программа «Каждая семья — предприниматель»). Фермеры начали массово закупать скот в Казахстане, предлагая цену на 5−10% выше рыночной.

Если в прошлом году из Казахстана в Узбекистан было вывезено около 50 тысяч голов КРС, то за шесть месяцев текущего года — уже 63,5 тысячи. Эту ситуацию в Минсельхозе Казахстана назвали критической.

В министерстве не видят «ничего плохого» в том, что животноводы Казахстана продают свой скот как внутри страны, так и за ее пределами. Но в Минсельхозе категорически против того, чтобы на экспорт уходило маточное поголовье, покупку которого просубсидировало государство (с 2011 года в Казахстане была запущена госпрограмма «Сыбага», направленная на кредитование населения для покупки маточного поголовья КРС, в основном беспородного, из личных подсобных хозяйств внутри страны).

Председатель правления Мясного союза Казахстана выступил против запрета на вывоз, так как это может негативно сказаться на бизнес-процессах. По его мнению, правильным решением является создание комфортных условий для того, чтобы скот продавался и покупался только внутри страны.

Как уточнил «Газете.uz» директор Promeat Иззат Муталов, после сообщений в казахстанских СМИ появились сложности с импортом скота из Казахстана. «Решение еще не приняли, но тогда сторона Казахстана начала немного прижимать. Где-то три недели запрещали вывозить, это было неофициально. Сейчас эту проблему решили», — отметил он.

Как добиться стабильности цен

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В Узбекистане цены подвержены колебаниям из-за сезонных факторов, это касается и цен на мясо. Для стабильной поставки мясной продукции населению Минэкономпром предложил Министерству сельского хозяйства совместно с Советом Министров Каракалпакстана и областными хокимиятами разработать конкретные меры по организации крупных животноводческих комплексов и птицефабрик в каждом регионе.

Эти меры предусматривают:

разработку и утверждение квартальных планов по размещению площадей продовольственных культур пропорционально поголовью скота в животноводческих хозяйствах, получению высокого урожая и выращиванию продукции.

обеспечение животноводческих и птицеводческих хозяйств основными продовольственными продуктами на льготной основе со стороны государства;

выделение коммерческими банками льготных кредитов для организации животноводческих хозяйств;

создание в каждом районе откормочных хозяйств с технологией промышленного производства мяса.

Если на внутреннем рынке будет наблюдаться дефицит мясной продукции и рост цен, по мнению Минфина, можно будет поставлять на рынок дешевую мясную продукцию из созданных таким образом крупных животноводческих и птицеводческих хозяйств.

Иззат Муталов также уверен, что постоянных колебаний цен на мясо удастся избежать, если наладить производство промышленного мяса. «Сейчас практически весь скот, который идет на убой, находится в руках населения. Например, 15 лет назад мясо птицы стоило дороже говядины или баранины, но после передачи выращивания птицы промышленникам цены резко упали, и на сегодняшний день это самое дешевое мясо. Крупный рогатый скот также должен перейти в промышленное производство».

Предприниматель назвал еще одну возможную причину подорожания мяса — ограничение на экспорт сырой шкуры КРС, овец и коз, введенный в 2018 году.

«В прошлом году ввели ограничение на экспорт шкуры в сыром виде. Когда вводили ограничение, шкура 250-килограммового быка стоила примерно 400−500 тысяч сумов, сейчас — 35−40 тысяч сумов. Шкура овцы стоила 20−25 тысяч сумов, сейчас — 800 сумов. Запрет на экспорт ввели, но инфраструктуру для переработки сырья не создали», — объяснил Иззат Муталов.

«Сейчас из-за резкого снижения цен на шкуры нагрузка падает на стоимость мяса — на 1000−2000 сумов. То есть раньше мясники зарабатывали около 500 тысяч сумов только на шкуре и минусовали эту цену с мяса. Сейчас минусуется максимум 200 сумов», — отметил он.