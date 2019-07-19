«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты красивой выпечки.

Бостонский кремовый торт





Ароматный и вкусный бостонский кремовый торт очень быстро готовится. Нежная текстура крема и бисквита отлично сочетаются между собой.

Малиновое печенье





Такое печенье получается очень мягким внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Готовится печенье быстро и просто, а получается очень красивым, к тому же, тесто на основе овсяной муки не навредит фигуре.

Сладкие палочки





Сладкие палочки в шоколаде обязательно понравятся и взрослым, и детям. Это лакомство удобно брать с собой в дорогу, на работу или на пикник.

Домашние палочки «Твикс»





Домашний «Твикс» — находка для сладкоежек, причем делать их не так и сложно, и все проще, чем может показаться на первый взгляд.

Сдобная косичка с творогом и вишней





Вишня и творог — одно из самых удачных сочетаний в выпечке. Рецепт этой сдобной косички порадует не только своим вкусом, но и видом.

Вафли «Красный Бархат»





Нежные и мягкие внутри, но в то же время хрустящие снаружи — шоколадные на вкус вафли «Красный Бархат». Вафли можно подавать с шариком мороженого или со свежими сливками.

Вупи пай- американские бисквиты с кремом





Вупи пай — нежный и необычайно вкусный шоколадный десерт. Бисквиты тают во рту и никого не оставляют равнодушным.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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