Зять президента Узбекистана Отабек Умаров оплатил штраф за превышение скорости на автомобиле Tesla. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.





Судя по фотографии протокола об административном правонарушении от 19 июля, Отабек Умаров нарушил 78-й пункт Правил дорожного движения (в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 70 км/ч, а в жилых зонах и прилегающих территориях… не более 30 км/ч).

Штраф наложен по части 3 статьи 128−3 Кодекса об административной ответственности (превышение… установленной скорости движения на величину более 40 км/ч — влечет наложение штрафа в сумме 9 минимальных размеров заработной платы).

В пятницу радио «Озодлик» опубликовало видео, которое ранее было размещено в Stories аккаунта Отабека Умарова в Instagram. На нем видно, как он, управляя автомобилем Tesla по улицам Мустакиллик и Мирзо Улугбека в Ташкенте, разгоняется до 201 км/ч. Кроме того, можно заметить и другие нарушения ПДД — обгон справа и пересечение сплошной.

В подписи к фото Отабек Умаров, который работает первым заместителем службы безопасности главы государства, назвал отрадным то, что журналисты и блогеры «поднимают реальные проблемы в нашей жизни», и связал это с политикой открытости и свободы слова, продвигаемой президентом страны.

«Ваше неравнодушие к происходящему в обществе, ваша критика вне зависимости от статуса и должности людей призывает нас еще большей работать над собой и следовать порядку. Сегодня же все штрафы были оплачены. Закон един для всех!» — написал Отабек Умаров.

Он также поблагодарил «самоотверженных сотрудников местных и зарубежных средств массовой информации».