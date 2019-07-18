Проект ПРООН «Содействие в развитии эффективного государственного управления и цифровой трансформации» в Узбекистане начинает исследование «Применение современных поведенческих теорий (Nudge Theory) в государственном управлении», в рамках которого планируется проведение эксперимента по применению данных теорий. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе проекта.

Применяемые на сегодняшний день подходы к решению проблем развития могут не оправдывать себя и не способствовать достижению достаточного прогресса, отмечают в проекте.

«Мир движется быстрее по сравнению с тем, как адаптируются решения, направленные на развитие. Таким образом, возникает острая необходимость в поиске новых инструментов и форматов для эффективного решения социальных и экологических проблем, с которыми сталкивается общество», — сообщили в проекте.

Теория подталкивания изучает влияние непрямых, «мягких» указаний, подсказок и подкреплений на принятие индивидами, группами и организациями решений.

Основной целью исследования является демонстрация потенциала применения теории подталкивания в решении конкретных проблем, которые сегодня больше всего беспокоят общество, путем практической апробации принципов этой теории.

На данном этапе группой исследователей ведется работа по определению проблемы, по отношению к которой можно будет применить теорию подталкивания, поскольку не все виды проблем могут быть решены в короткий период времени, выделенный для проведения эксперимента и демонстрации результатов.

Следующим этапом планируется провести мозговой штурм с участием госслужащих — представителей заинтересованных министерств и ведомств в рамках совместной Лаборатории инноваций и управленческих решений Министерства инновационного развития и ПРООН в Узбекистане.

«Газета.uz» ранее публиковала статью профессора Алишера Файзуллаева о теории подталкивания.