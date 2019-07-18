ВВП Узбекистана в первом полугодии вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, заявил в четверг первый заместитель министра экономики и промышленности страны Равшан Гулямов в ходе первого заседания Экономического совета по реализации «дорожной карты» основных направлений структурных реформ в Узбекистане в 2019—2021 годы.

«Рост ВВП составил за первое полугодие 5,8% годовых, что выше прогнозов», — сказал Равшан Гулямов, отвечая на вопрос об основных экономических показателях Узбекистана за первые шесть месяцев.

Первый замминистра сообщил, что инфляция за полугодие на потребительском рынке Узбекистана составила 5,6%. «Честно говоря, мы предполагали выше. То есть проводимая денежно-кредитная политика показывает, что все удерживается под контролем», — отметил Равшан Гулямов.

В начале марта Международный валютный фонд сообщил о прогнозе роста ВВП Узбекистана в 2019 году на уровне 5,5% в связи с притоком инвестиций в страну. По оценке экспертов фонда, инфляция в Узбекистане в 2019 году останется на прошлогоднем уровне в 15%.

Ранее правительство Узбекистана заявило о росте ВВП в 2018 году на 5,1%, в 2019 году ожидает рост экономики на 5,4%, инфляцию в 15,5%.