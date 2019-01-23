Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана за 2018 года составил 407,5 трлн сумов и вырос на 5,1% относительно 2017 года, сообщил Государственный комитет по статистике.

ВВП на душу населения по итогам года составил 12,3 млн сумов, что на 3,3% больше чем в 2017 году.

Валовая добавленная стоимость (ВДС), создаваемая всеми отраслями экономики, составила 88,8% от общего объема ВВП и выросла на 5,1% (вклад в прирост ВВП — 4,5 процентных пункта).

Чистые налоги на продукты составили 11,2% в структуре ВВП и продемонстрировали прирост на уровне 5,5% (вклад в прирост ВВП — 0,6 процентных пункта).

Наибольший вклад в прирост ВВП внесла промышленность, которая выросла на 10,6%. Рост добавленной стоимости горнодобывающей промышленности и разработки карьеров на 28,2%, обрабатывающей промышленности — на 6,4% и других отраслей — на 4,7% обеспечил положительную динамику промышленности.









Индекс-дефлятор ВВП достиг 128,1% по отношению к ценам 2017 года. Наиболее высокие значения отмечены в промышленности — 144,3%, сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 128,6%.

Индексы-дефляторы ниже среднереспубликанского уровня отмечены в строительстве — 123,9%, торговле, услугах по проживанию и питанию — 117,8%, перевозке и хранении, информации и связи — 111,0%, прочих отраслях услуг — 124,8%, а также в чистых налогах на продукты — 124,1%.