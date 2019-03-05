Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2019 году на уровне 5,5%, в 2020 году — на уровне 6%, сообщил во вторник Альберт Егер, глава миссии фонда, посетившей страну. Миссия находилась в Ташкенте с 18 февраля по 5 марта для проведения консультаций по статье IV устава МВФ.

Напомним, в ноябре 2018 года МВФ прогнозировал рост ВВП в Узбекистане в 2019 году на уровне 5%.

Увеличение темпов экономического роста страны будет связано с притоком инвестиций, сказал Альберт Егер, отметив большой объем инвестиций в прошлом году.

«Импорт инвестиционных товаров в 2018 году вырос до 7,5 млрд долларов США, что на 3 млрд долларов больше, чем в 2017 году, — добавил глава миссии. — Мы видим, [как] в Ташкенте [осуществляется] большое количество строительных проектов: строительство жилья, общественной инфраструктуры, фактически строится новый город Tashkent City».

Представитель МВФ отметил «достаточно высокую» инфляцию, но добавил, что это «неудивительно для страны с переходной экономикой, которая проводит либерализацию [цен]».

Эксперты фонда считают, что в 2019 году инфляция в стране сохранится на уровне 15%, как и в прошлом году. Центробанк Узбекистана, в свою очередь, прогнозирует годовую инфляцию на уровне 13,5−15,5%.

В ноябре МВФ сообщил, что инфляционное давление на экономику Узбекистана в 2019 году может усилиться, индекс потребительских цен может составить 17−18% из-за роста цен на энергоносители, зарплат в социальном секторе и налогов.

Представитель МВФ в числе краткосрочных рисков для экономики Узбекистана назвал ослабление внешнего спроса на основные экспортные товары — золото, природный газ, цветные металлы. «Их цены будут ниже, чем сегодня», — считает Альберт Егер.

По мнению миссии, главной задачей для экономической политики республики является создание новых рабочих мест. Эксперты не увидели «существенного количества» новых рабочих мест в формальном секторе экономики в прошлом году, однако ожидают более положительных результатов в текущем году. Это обусловлено увеличением объемов инвестиций и влиянием налоговой реформы, которая значительно сократила налоговую нагрузку на рабочую силу в частном секторе, подчеркнул Альберт Егер.