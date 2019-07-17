Кабинет Министров Узбекистана постановлением от 16 июля внес изменения и дополнения в перечень продовольственной продукции, производимой в республике, оборот по реализации которой освобождается от налога на добавленную стоимость, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно поправкам, мясо (говядина, баранина, курица), а также живые животные (скот и птица) и продукты их убоя, импортированные до 1 октября, освобождены от налога на добавленную стоимость.

Как отмечает Norma.uz, в данном случае от НДС освобождается оборот по реализации импортированной продукции, но не сам импорт. Импортер при ввозе на таможенную территории страны мяса и животных уплачивает НДС в составе таможенных платежей.

«С формально-юридической точки зрения, речь идет о введении отдельной льготы по НДС, не предусмотренной статьей 208 (оборот по реализации, освобождаемый от налоога — ред.) Налогового Кодекса. Таким образом, правительство воспользовалось своим правом предоставлять льготы по налогам и другим обязательным платежам», — резюмирует издание.

При этом отдельные позиции мяса и животных (коды ТН ВЭД 0102, 0104, 0201, 0204) также освобождены от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление), следовательно, и от НДС при импорте, до 1 января 2020 года.