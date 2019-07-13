В ходе приемной кампании в Самаркандском и Каршинском государственных университетах образовались огромные очереди из абитуриентов, желающих подать документы. Из-за значительного потока людей серверы университетов не справились с нагрузкой и вышли из строя. Некоторые абитуриенты теряли сознаниеиз-за жаркой погоды и давки.

Ситуация в СамГУ.

Прием документов в вузы Узбекистана начался 15 июня и продлится до 15 июля. По данным Государственного центра тестирования (ГЦТ), в 2019 году число абитуриентов может достичь 1,2−1,3 миллиона человек, что примерно на 500 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Во время изучения этой ситуации «Газета.uz» выяснила, что к началу приемной кампании на Едином портале интерактивных госуслуг (ЕПИГУ) должна была появиться возможность онлайн-подачи документов, но эта услуга до сих пор не запущена.

Напомним, о планах перевести подачу документов в онлайн сообщалось в апреле, запустить эту электронную услугу было намечено в мае. При этом абитуриентам собирались дать право подать документы через ЕПИГУ в любой национальный вуз.

Постановлением президента от 14 мая (ПП-4319) установлено: начиная с приема 2019/2020 учебного года абитуриенты для поступления в бакалавриат вузов, определяемых государственной комиссией по приему в образовательные учреждения, обращаются через Центры государственных услуг или ЕПИГУ.

Госкомиссия определила пять вузов: Гулистанский государственный университет, Самаркандский государственный университет, Ферганский государственный университет, Каракалпакский государственный университет, Ташкентский государственный юридический университет. По какой причине онлайн-подача документов не вводилась для всех вузов страны сразу, — неизвестно.

В постановлении Кабмина от 7 июня (ПКМ-468) отмечается, что Центр управления проектами электронного правительства и цифровой экономики при Национальном агентстве проектного управления (НАПУ) совместно с Агентством госуслуг (АГУ) при Министерстве юстиции должен внедрить эту функцию, однако этого сделано не было.

В АГУ «Газете.uz» сообщили, что внедрение услуги по приему документов для поступления в вузы в электронном формате административным регламентом возложено на Центр управления проектами электронного правительства и цифровой экономики. Для этого агентство направило в центр соответствующее письмо, поскольку ЕПИГУ находится в ведении центра.

АГУ напомнило, что все центры госуслуг — всего 201 — принимают документы абитуриентов в вышеперечисленные пять вузов круглосуточно. Действует упрощенный список, необходимо предоставить подлинники всего двух документов: паспорт и аттестат об окончании среднего образования со вкладышем. Если абитуриент претендует на льготу, потребуется документ, подтверждающий это право.

После регистрации подлинники документов возвращаются абитуриенту.

Для осуществления этих процессов агентство интегрировало базы данных МВД и ГЦП (Государственный центр персонализации) в информационную систему Государственного центра тестирования (ГЦТ). Кроме того, для предотвращения различных фальсификаций при определении льготников АГУ совместно с ГЦТ разработало специальную электронную базу льготников.

В НАПУ сообщили, что непосредственным внедрением услуги занимается интегратор UZINFOCOM, чей комментарий предоставило агентство.

«Со стороны ООО „Единый интегратор UZINFOCOM“ совместно с Государственным центром тестирования (ГЦТ) проведены технические работы по внедрению государственной услуги по приему документов для поступления в высшие образовательные учреждения на Едином портале. Услуга не запущена в связи c неисправными API-данными, предоставленными со стороны ГЦТ. На уровне ответственных специалистов Единого интегратора был осуществлен запрос на устранение неисправностей и предоставления действующих API-данных. В связи с чем, до сегодняшнего дня запрашиваемая информация не предоставлена», — говорится в сообщении UZINFOCOM.

«Газета.uz» связалась с Государственным центром тестирования, где отметили, что не могли предоставить НАПУ неправильные данные.

«Вначале мы работали вместе. Они делали свою работу по нашим данным. Показали готовый результат, сказали, что будут использовать. Потом началась приемная комиссия, от них больше не было инициатив. Мы без проблем работаем с техническими специалистами Агентства госуслуг, они пользуются платформой. Для нас это не проблема предоставить им (центру при НАПУ — ред.) данные, потому что программа готова», — рассказали в ГЦТ.

Еще одна причина очередей

В Государственном центре тестирования отметили, что большинство желающих поступить в вуз идут сдавать документы с утра, тогда как после 15:00—16:00 в приемных комиссиях практически не остается абитуриентов. Кроме того, по данным ГЦТ, многие из них приходят на прием, не выбрав направление заранее.

Напомним, с нового учебного года абитуриенты могут участвовать в конкурсе сразу на три направления бакалавриата с одинаковым набором предметов, по которым проводятся тестовые испытания.