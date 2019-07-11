Акционерный коммерческий банк Tenge Bank, дочерняя компания Народного банка Казахстана (Halyk Bank), приступил к обслуживанию клиентов в Республике Узбекистан.





«Это историческое событие в масштабах международной группы Halyk. Узбекистан стал шестым государством, где теперь работает наша дочерняя структура — Tenge Bank, — отметила Председатель Правления Народного Банка Казахстана Умут Шаяхметова. — Огромный потенциал рынка Республики Узбекистан открывает широкие возможности для банковского бизнеса. Через свою дочернюю компанию мы готовы делиться знаниями и технологиями, на высоком уровне предоставляя корпоративным и розничным клиентам весь спектр банковских услуг, содействуя развитию бизнеса обеих стран, способствуя расширению экономических отношений в Центрально-Азиатском регионе, увеличению кооперации и поддержке торговли».





«Мы придаем важное значение дальнейшему расширению и углублению многопланового сотрудничества с Узбекистаном. За последние три года двусторонние отношения получили значительный импульс развития. Благодаря последовательной политике укрепления связей между нашими странами, проводимой главами двух государств, взаимодействие между Казахстаном и Узбекистаном достигло стратегического уровня отношений, — рассказал Посол Казахстана Дархан Сатыбалды. — Выражаю уверенность, что деятельность Tenge Bank внесет свой позитивный вклад в развитие банковской системы Узбекистана».





«На первом этапе мы приступили к обслуживанию юридических лиц и предпринимателей, в чем у нас крупнейший опыт в Казахстане. В настоящее время ведется работа по запуску интернет-банкинга, автоматизации и упрощению процессов для юридических лиц, а также разработке, предоставлению услуг и продуктов, востребованных на рынке Узбекистана, — поделился Председатель Правления АКБ Tenge Bank Аслан Талпаков. — У нас есть потенциал для обеспечения трансграничных операций, использования возможностей осуществления платежей в тенге из Узбекистана в Казахстан. В этом вопросе прерогативой будет спрос и возможности рынка. В карточном бизнесе банк планирует тесно сотрудничать как с местными карточными системами Uzcard и HUMO, так и, традиционно, с международными платежными системами — VISA, Mastercard, UnionPay и Amex. Из амбициозных долгосрочных целей и задач — войти в последующие 3−5 лет в топ лучших банков Республики Узбекистан, предложив клиентам на региональном рынке весь перечень возможностей, которыми располагает Группа Halyk: технологии, знания, стандарты, опыт клиентского сервиса, услуги дочерних организаций».





Глава АКБ «Tenge Bank» также отметил готовность к диалогу и совместной работе с местными предпринимателями, торговыми сетями, финтехкомпаниями в рамках партнерских программ по разработке совместных продуктов и сервисов.

Halyk Bank — первый казахстанский банк, представленный в Узбекистане. Tenge Bank будет развиваться как универсальный банк, оказывающий финансовые услуги всем категориям корпоративных и розничных клиентов.

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