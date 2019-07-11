В первый день работы автоматизированные камеры, установленные на Ташкентской кольцевой автодороге возле рынков «Тошкент савдо маркази», «Бек Топи», «Чилонзор буюм бозори» и «Урикзор», зафиксировали 782 факта игнорирования водителями дорожного знака «Остановка запрещена», сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

За совершение этого правонарушения статьей 128−6 Кодекса Узбекистана об административной ответственности предусмотрен штраф в размере 3 МРЗП (608190 сумов). По данным пресс-службы ГУВД, столичные рынки — одно из самых проблемных мест с точки зрения нарушения правил остановки и стоянки.

Камеры начали работать 10 июля. Они поворачиваются на 360 градусов и фиксируют нарушение автоматически. Данные в онлайн-режиме направляются в базу, где формируется постановление о наложении штрафа, которое затем по почте придет владельцу автомобиля-нарушителя.