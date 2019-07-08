С 10 июля начинают работать автоматизированные камеры фото- и видеофиксации нарушения правил остановки и стоянки, установленные вдоль дорог возле популярных рынков Ташкента, сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел.

Сейчас автоматизированной системой оснащены дороги вдоль рынков «Тошкент савдо маркази», «Бек Топи», «Чилонзор буюм бозори» и «Урикзор». По данным пресс-службы, столичные рынки — одно из самых проблемных мест с точки зрения нарушения правил остановки и стоянки.

Только в Чиланзарском районе на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге установлены четыре стационарные автоматизированные камеры, нацеленные на игнорирование знака 3.27 («Остановка запрещена»). Работа в этом направлении продолжится, отмечает пресс-служба.

Установленные камеры поворачиваются на 360 градусов. После того, как автомобиль остановился в неположенном месте, видеокамера автоматически (без участия человека) фиксирует время и государственный номерной знак автомобиля-нарушителя. Данные в онлайн-режиме перенаправляются в базу, где программа AutoCon-SC/M формирует постановление о наложении штрафа и передает его на почту для распечатки и отправки нарушителю письма с сообщением о необходимости уплаты штрафа.

В письме сообщается о сроке оплаты штрафа, равном 60 дням. По истечении этого срока система автоматически блокирует приложенную к письму квитанцию и передает информацию о неуплате штрафа в Бюро принудительного исполнения (БПИ). Бюро, в свою очередь, накладывает арест на имущество, оформленное на имя владельца транспортного средства.

Пресс-служба ГУВД напомнила, что остановка автомобиля под знаком 3.27 в соответствии со статьей 128−6 Кодекса об административной ответственности влечет санкции в виде штрафа в размере 3 МРЗП (608190 сумов).