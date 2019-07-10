Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана оставила без удовлетворения требование о реабилитации Самандара Куканова, отбывшего в местах лишения свободы 22 года, сообщил представитель пресс-службы Верховного суда Азиз Абидов.

Самандар Куканов (1945 года рождения) — бывший народный депутат Узбекистана, работал директором предприятия «Таштранснефтепродукт».

В 1994 году приговором Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда он был осужден на 20 лет лишения свободы. По данным радио «Озодлик», против него выдвигались обвинения во взяточничестве, коррупции и создании организованной преступной группировки.

На свободу Самандар Куканов вышел в 2016 году, а 22 апреля нынешнего года подал кассационную жалобу в Верховный суд с требованием реабилитировать его. Кассационная инстанция Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда начала рассмотрение этого уголовного дела 12 июня.

Сегодня, 10 июля, определением судебной коллегии приговор от 23 августа 1994 года был изменен. Из обвинения Самандара Куканова исключены некоторые статьи, по некоторым статьям назначенное наказание оставлено без изменений, другие статьи переквалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом современной редакции (в 1994 году его судили по Уголовного кодексу 1959 года).

Наказание бывшему директору «Таштранснефтепродукт» оставлено в прежнем объеме — 20 лет лишения свободы. Суд принял к сведению, что срок полностью отбыт.