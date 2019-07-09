Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью». Об этом сообщила передача «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

Постановлением утверждена Концепция развития нефтегазовой отрасли Узбекистана до 2030 года, разработанная совместно с международными консалтинговыми компаниями и финансовыми институтами. Она предусматривает реформирование нефтегазовой отрасли с внедрением современных методов корпоративного управления и передачу определенных функций регулирования в Министерство энергетики, с оставлением за предприятиями «Узбекнефтегаза» сугубо хозяйственных функций.

Среди целей концепции — модернизация газотранспортной системы, совершенствование учета и контроля добычи, переработки, транспортировки и реализации газа, укрепление финансовой дисциплины и совершенствование ценообразования на предприятиях нефтегазовой отрасли.

Предприятия отрасли ожидает кардинальная реструктуризация по видам деятельности, что позволит упразднить лишние промежуточные звенья управления.

Компания «Узтрансгаз» выводится из состава «Узбекнефтегаза». На базе территориальных филиалов газоснабжения «Узтрансгаза» создается АО «Худудгазтаъминот» по эксплуатации газораспределительных сетей и обеспечению населения и социальных объектов природным и сжиженным газом. АО «Узтрансгаз» будет заниматься модернизацией газотранспортной системы, эксплуатацией ее объектов и диверсификацией потоков газа, в том числе из-за рубежа.

До 1 октября в правительство должны быть внесены предложения по привлечению на руководящие должности компаний «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз» и «Худудгазтаъминот» менеджеров, имеющих положительный опыт работы в крупных иностранных компаниях или международных управляющих компаниях.

До 1 сентября будет разработан проект положения о передаче частным операторам объектов газоснабжения. Именно они будут заниматься эксплуатацией газораспределительных сетей и сбытом газа потребителям на условиях государственно-частного партнерства.

Частникам также будет передана функция Бюро принудительного исполнения по сбору платежей за газ.

Через аукционные торги предпринимателям будут реализованы более 1300 принадлежавших «Узнефтепродукту» автозаправочных станций по обслуживанию фермерских хозяйств, с внедрением альтернативных систем обеспечения доступности ГСМ в удаленных населенных пунктах.

Госкомгеологии передаются функции по опережающему развитию и воспроизводству запасов углеводородного сырья и повышению эффективности и результативности геологоразведочных работ.

При Минэнерго будет организован проектный офис в количестве 20 сотрудников, которые будут координировать работу по проведению структурных преобразований нефтегазовой сферы и внедрению программ энергосбережения во всех отраслях экономики.

Непрофильные активы «Узбекнефтегаза» будут проданы, основная часть — предпринимателям через Агентство по управлению госактивами, оставшаяся часть перейдет в ведение местных органов власти.

С 2024 года намечено публичное размещение акций предприятий отрасли на международных фондовых рынках.

Реализация концепции позволит увеличить добычу газа до 41,1 млрд кубометров в 2021 году и до 42,3 млрд в 2024 году, а также привлечь инвестиции для проведения геологоразведки и добычи в объеме не менее 1,2 млрд долларов к 2020 году и 1,8 млрд — к 2024 году. Производство нефтепродуктов планируется увеличить в 2,1 раза — до 3,2 млн тонн в год к 2024 году, сжиженного газа — до 1,5 млн тонн.