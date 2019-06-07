Компания GM Uzbekistan планирует освоить выпуск новых бюджетных моделей автомобилей. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Узавтосаноат» Рустам Юсупов на брифинге Агентства информации и массовых коммуникаций в пятницу.

«Сегодня предприятие старается охватить все сегменты выпуска легковых автомобилей. Однако упор, все-таки, делается на производство бюджетных авто. Сейчас мы работаем над выпуском моделей, которые будут пользоваться более массовым спросом», — рассказал он.

Рустам Юсупов отметил, что модели, которые в настоящее время готовятся к производству, «будут совершенно новыми».

«Их изготовление начнется параллельно с выпускающимися сегодня. Однако предприятию для успешной реализации этих планов необходимы существенные инвестиции», — дополнил начальник дирекции стратегического планирования «Узавтосаноат» Рустам Кодиров.

По его словам, в ближайшие пять лет в Узбекистане будут выпущены новые бюджетные автомобили стоимостью 10 тысяч долларов, а также кроссоверы за 15 тысяч долларов.

«Узавтосаноат» разработал концепцию развития автомобильной промышленности до 2030 года, которая будет размещена в интернете в ближайшее время.

«Данная концепция учла две тенденции: в первые пять лет будет акцентировано внимание на производство бюджетных автомобилей с примерной стоимостью в 10 тысяч долларов, поскольку спрос на транспорт в этой категории очень высок. Из мирового опыта известно, что интерес и спрос на кроссоверы, то есть внедорожники, растет из года в год. Исходя из этого, мы ожидаем новую тенденцию в нашей стране после первых 5 лет: в будущем, мы будем уделять внимание производству мини-кроссоверов по цене около 15 тысяч долларов», — рассказал Рустам Кодиров.

Премиум-сегмент

Помимо бюджетного планируется обновить линейку автомобилей и в премиальном сегменте. В частности, речь идет о таких моделях, как кроссовер Chevrolet Equinox, внедорожник Trailblazer и семейный кроссовер Traverse.

«Производство этих автомобилей планируется начать в конце этого или в начале следующего года. Сейчас в Узбекистан завезли три таких модели для тестов и изучения. Объем выпуска будет зависеть исключительно от спроса», — уточнил представитель «Узавтосаноат».

Как отметили в компании, сегмент премиальных автомобилей не пользуется большим спросом и занимает менее 10% от общего объема производства, «так как не каждый может позволить себе такой автомобиль».

Trade-in

Начальник дирекции стратегического планирования «Узавтосаноат» Рустам Кодиров также заявил, что практика trade-in будет внедрена на узбекском автомобильном рынке. То есть в Узбекистане можно будет обменять старый автомобиль на новый с доплатой.

«В Узбекистане планируется ввести новую систему по использованию автомобилей. Допустим, вы ездили на своей машине 3−5 или 10 лет и хотите её поменять. Но у вас может быть недостаточно средств, чтобы купить новую. Система trade-in позволяет решить этот вопрос, так как вы сможете купить новое авто по цене, уменьшенной на стоимость старого автомобиля, если вы его сдадите обратно», — рассказал он.

Ожидается, что это будет способствовать повышению продаж новых автомобилей, а также обновлению и улучшению автопарка населения в целом.

Что стало с Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive

Рустам Кадыров отметил, что приостановление строительства автомобильного завода Peugeot в Джизаке прекратилось по вине французской стороны. «Это проблема, связанная с ними. Проблема в них самих», — заявил он.

Напомним, что в декабре сообщалось, что «Узавтосаноат» и французская PSA Groupe пересмотрят концепцию проекта по строительству совместного автомобильного завода в Джизакской области и оптимизируют экономические параметры.

Церемония закладки капсулы в фундамент производственного комплекса СП Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive (UzPCA) прошла в июле 2017 года в свободной экономической зоне «Джизак».

Уставный капитал СП составляет 30 млн евро с равным распределением долей. Общие инвестиции по проекту составляют около 130 млн евро. Заявленная мощность комплекса составляет 13 тысяч автомобилей модели Peugeot Expert и 3000 Peugeot Boxer.

Изначально планировалось, что завод будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2019 года. Однако в ходе визита в Джизакскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что объект необходимо запустить 10 декабря 2018 года.