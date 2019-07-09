Председатель Чиназского районного суда по уголовным делам Ташкентской области М. Х. задержан по обвинению во взяточничестве, сообщили «Газете.uz» источники в правоохранительных органах.

Судье вменяется получение взятки в размере 3000 долларов. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу и возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.

В декабре 2018 года в получении взятки в 12 тысяч долларов был уличен судья Ургенчского межрайонного суда по гражданским делам З. И. За эту сумму судья обещал вынести положительное решение по определению права собственности на место жительства.

Организации экономического сотрудничества и развития в недавнем отчете сообщила, что в отношении судей в Узбекистане в 2016 году было возбуждено 9 уголовных дел, а в 2017 году — 11. В январе-сентябре 2018 года таких случаев зафиксировано не было.

При этом причины возбуждения уголовного дела в отношении судей не всегда связаны с коррупционными обвинениями. Так, в мае этого года дело было заведено на председателя Навоийского областного административного суда О. Т., который в своем служебном кабинете избил сотрудника суда в присутствии коллег.