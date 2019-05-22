В отношении председателя Навоийского областного административного суда О. Т. возбуждено уголовное дело по факту избиения им в феврале в своем служебном кабинете сотрудника суда Д. Н, сообщил «Газете.uz» источник в правоохранительных органах.

Напомним, Д. Н., работающий в областном суде инженером по управлению и обслуживанию систем, сообщил, что судья О. Т. бил его ногами перед другими судьями.

О. Т. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 206 (превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса Узбекистана. Начато следствие.