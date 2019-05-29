В Узбекистане за 2016−2017 годы и первые девять месяцев 2018 года было возбуждено 33 уголовных дела в отношении лиц, обладающих иммунитетами. Об этом говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подготовленного в ходе четвертого раунда мониторинга Узбекистана в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.

Согласно отчету, в 2016 году было возбуждено 5 уголовных дел в отношении депутатов, 9 — судей и 1 — следователя прокуратуры. Лишь в одном случае по делу судьи было отказано в снятии иммунитета.

В 2017 году были открыты 2 уголовных дела против депутатов, 11 — судей. В январе-сентябре 2018 года были открыты 3 дела против депутатов, 1 — против сенатора и 1 — следователя прокуратуры.

В большинстве случаев (30 из 33) запрос о снятии неприкосновенности одобрялся в течение 5 дней.

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В третьем раунде мониторинга ОЭСР рекомендовала Узбекистану (рекомендация №10):

принять простой, ясный и прозрачный порядок лишения неприкосновенности тех категорий лиц обладающих иммунитетами, для которых такой порядок законодательством не предусмотрено;

ограничить категории должностных лиц, пользующихся неприкосновенностью, а также рамки неприкосновенности с тем, чтобы их неприкосновенность распространялась только на действия, совершаемые ими при выполнении своих должностных обязанностей;

предусмотреть ясное регулирование возможных оперативно-розыскных и/или уголовно-процессуальных действий в отношении лиц, обладающих иммунитетами до снятия их неприкосновенности, чтобы иммунитеты не были препятствием для эффективного расследования и уголовного преследования коррупционных дел.

Как следует из информации, предоставленной узбекскими властями в ответах на вопросник ОЭСР, со времени принятия отчета третьего раунда не было внесено изменений в законодательство, которые бы имели значение при оценке степени выполнения Узбекистаном рекомендации.

Как и ранее, к должностным лицам, обладающими иммунитетами, относятся депутаты, сенаторы, омбудсман, бизнес-омбудсман, судьи и прокуроры.

Лица, обладающие иммунитетом, не могут быть задержаны, доставлены в правоохранительные органы, привлечены к уголовной ответственности, заключены под стражу или подвергнуты административному взысканию.

Порядок возбуждения уголовного дела, лишения неприкосновенности, получения согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания, заключения под стражу и проведения некоторых следственных действий урегулирован разными законодательными актами.

Например, неприкосновенность омбудсмана нельзя лишить без согласия палат Олий Мажлиса, а судей — без согласия пленума Верховного суда.

Неизменными остались и положения, касающиеся критериев, а также процедур снятия неприкосновенности. Сами иммунитеты, как и прежде, не являются функциональными, говорится в отчете.

Правоприменительная практика также не поменялась, что имело свой позитивный эффект, поскольку неприкосновенность снималась во всех случаях обращения уполномоченных на то органов.

Во время мониторингового визита Узбекистан сообщил о новом законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан». Данный проект, по словам властей, предусматривает принятие простого и прозрачного порядка лишения неприкосновенности ряда категорий лиц, обладающих иммунитетами, а также порядок регулирования отдельных уголовно-процессуальных действий в отношении лиц, обладающих иммунитетами до снятия их неприкосновенности.

Изучив его положения, эксперты считают, что представленный проект действительно может стать важным шагом в направлении исполнения рекомендации. Однако сомнения экспертов в редакции проекта вызвала статья, предписывающая прекращать уголовные дела в случаях принятия решений соответствующих органов Узбекистана об отказе в даче согласия на лишение неприкосновенности лица.

По мнению экспертов ОЭСР, такой подход является ограничивающим возможности привлечения потенциально виновных лиц к ответственности, поскольку в случаях немотивированного голосования за отказ в снятии прикосновенности закрытое производство не сможет быть повторно открыто в силу положений пункта 5 части 1 статьи 84 УПК.

Предыдущую рекомендацию №10 Узбекистан выполнил частично, и она остается в силе как новая рекомендация №36.