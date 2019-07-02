Президент Шавкат Мирзиёев поручил подготовить бизнес-мероприятия и roadshow за рубежом по привлечению инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых в Узбекистане, сообщила пресс-служба главы государства.

Об этом президент распорядился 1 июля на совещании по вопросам развития сферы геологии, расширения масштаба работ по геологоразведке и добыче полезных ископаемых. На совещании отмечался также слабый уровень работы по привлечению инвестиций в отрасль и переработке сырья.

Министерству инвестиций и внешней торговли и Государственному комитету по геологии также поставлена задача сформировать портфель новых инвестиционных проектов и разместить информацию о них на ведомственных веб-сайтах.

Президент поручил разработать программу геологоразведочных работ «абсолютно нового формата» на 2020−2021 годы и обновить материально-техническую базу отрасли.

Он отметил важность оценки минерально-сырьевой базы на основе международных стандартов, в том числе обеспечения учета запасов месторождений и открытости данных согласно требованиям кодекса JORC (Австралоазиатский кодекс отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах руды).

По данным пресс-службы, в Узбекистане на сегодня открыто более 2000 месторождений с запасами 73 видов полезных ископаемых. При этом лишь на 14 из 111 перспективных месторождений реализуются 6 проектов с участием прямых иностранных инвестиций на 39 млн долларов.