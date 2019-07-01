Мужчина пытался убить врача, считая его виновным в смерти младшего брата, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Гражданин Ж. К. (1995 года рождения) 29 июня примерно в 10:30 пришел в хирургическое отделение Джизакского областного детского многопрофильного медицинского центра.

Ранее заведующий этим отделением врач Т. Х. (1968 г. р.) провел младшему брату мужчины (2005 г. р.) операцию в связи с диагнозом «эхинококкоз», в результате которой, по данным пресс-службы, подросток скончался.

С цель умышленного убийства Ж. К. нанес врачу несколько ударов принесенным с собой кухонным ножом в область груди и брюшную полость. Благодаря вмешательству коллеги хирурга, врача Б. Г., мужчина, не окончив преступный умысел, скрылся с места происшествия.

Заведующему отделением Т. Х. была оказана медицинская помощь, он выжил, говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий Ж. К. был задержан в селе Узун Зафарабадского района Джизакской области. Кухонный нож изъят в качестве вещественного доказательства.

В тот же день по данному факту прокуратура Джизака возбудила уголовное дело по статье 25 и части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство), проводятся следственные действия.