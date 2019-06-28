Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Узбекистан по итогам первого квартале составил 198,3 млн долларов против 427,1 млн долларов в аналогичном периоде 2018 года, говорится в отчете Центрального банка.

Источник: Центральный банк.

Как отмечает ЦБ, уменьшение притока инвестиций обусловлено увеличением объемов репатриации по инвестициям (возвращение капитала в страну инвестора), осуществленным в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).

При этом чистый рост инвестиций в акционерный капитал, за исключением предприятий, работающих на основании СРП, составил 158 млн долларов, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый рост обязательств по займам от материнских компаний, как и в первом квартале прошлого года, оставался положительным.

Источник: Центральный банк.

Реинвестирование доходов иностранными инвесторами в январе-марте выросло относительно аналогичного периода 2018 года на 6% и составило 166 млн долларов.

Резкий рост объемов портфельных инвестиций на 1 млрд долларов обусловлен успешным выпуском международных облигаций Узбекистана.

Ранее ЦБ сообщал, что чистый приток ПИИ в Узбекистан по итогам 2018 года сократился в три раза по сравнению с 2017 годом и составил 624 млн долларов.