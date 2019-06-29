27 июня компания Huawei выпустила Белую книгу инновациям и интеллектуальной собственности (ИС) и предостерегла от политизации предмета обсуждения. Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире компании, директор по юридическим вопросам Huawei Сун Люпин заявил, что ИС является краеугольным камнем инноваций, а ее политизация угрожает прогрессу во всем мире.

«Если политики будут использовать ИС в качестве политического инструмента, они подорвут доверие к системе патентной защиты. Если некоторые государства выборочно лишат компании их интеллектуальной собственности, это разрушит фундамент глобальных инноваций», — сказал Сун Люпин.

В Белой книге под названием «Уважение и защита интеллектуальной собственности: основа инноваций» подробно описываются практика и вклад Huawei в развитие инноваций и защиту прав интеллектуальной собственности.

Документ гласит, что инновации и защита интеллектуальной собственности лежат в основе успеха Huawei на протяжении более 30 лет. По состоянию на конец 2018 года компания Huawei получила 87,805 патентов, из которых 11,152 — от США. С 2015 года компания Huawei получила более 1,4 млрд долларов США в виде доходов от лицензирования.

Помимо накопления собственных патентов, Huawei также выплатил более 6 млрд долларов США в виде авторских гонораров за легальное внедрение ИС других компаний. Причем почти 80% от этой суммы выплачено американским компаниям согласно документу.

Сун Люпин заявил, что ИС является частной собственностью, защищенной законом, и споры должны решаться путем судебного разбирательства. Он также добавил, что за последние 30 лет ни один суд не пришел к выводу, что Huawei занимался злонамеренной кражей ИС, и компании никогда не было постановлено судом возместить за это убытки.

«Коллективный и уважительный подход Huawei к ИС демонстрируется тем простым фактом, что многие из ее технологических достижений объединены в открытые стандарты, регулирующие третье, четвертое и пятое поколения систем беспроводной связи (3G, 4G и 5G). В результате, несмотря на то, что некоторые страны не покупают продукты непосредственно у Huawei, они все еще используют основные патенты компании и пользуются преимуществами технологии, создаваемой нами», — сказал Сун Люпин, директор по юридическим вопросам Huawei.

Сун Люпин также обратил внимание на позицию Huawei по использованию патентов, заявив, что компания не станет использовать свое портфолио в военных целях. По его словам, при взаимодействии с соответствующими сторонами в сфере лицензирования патентов, компания Huawei будет придерживаться открытого и основанного на сотрудничестве подхода, и следовать концепции FRAND: справедливому, разумному и недискриминационному поиску баланса интересов правообладателей и пользователей.

«Как всегда Huawei готов и желает делиться своими технологиями с миром, включая 5G. В том числе с американскими компаниям и потребителями в США. Вместе мы сможем продвинуть вперед нашу индустрию и усовершенствованные технологии для всего человечества», — сказал Сун Люпин.

В документе также подробно рассказывается о том, как непрерывные инновации содействовали успеху Huawei, об их огромной социальной ценности и о позиции компании в отношении использования прав интеллектуальной собственности третьих сторон и своей собственной.

Белую книгу Huawei «Уважение и защита интеллектуальной собственности: основа инноваций» можно скачать по ссылке.

Полное заявление директора по юридическим вопросам Huawei Сун Люпина можно прочитать по ссылке.

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