3−14 июля в Неаполе (Италия) пройдет 30-я Всемирная летняя универсиада среди студентов-спортсменов. Узбекистан будут представлять 42 спортсмена в возрасте от 18 до 26 лет, сообщило Министерство физической культуры и спорта.

Универсиада проводится раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта — FISU. В этом году будут участвовать около 6000 студентов-спортсменов из более 110 стран. В программу включены 18 видов спорта, Узбекистан будет выступать в восьми из них: легкая атлетика, дзюдо, таэквандо (WTF),теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука, художественная и спортивная гимнастика.

Календарь выступлений студентов-спортсменов Узбекистана:

3−7 июля — спортивная гимнастика;

4−7 июля — дзюдо;

4−9 июля — пулевая стрельба;

5−13 июля — теннис;

6−10 июля — стрельба из лука;

7−13 июля — таэквондо;

8−13 июля — легкая атлетика;

11−13 июля — художественная гимнастика.

Национальная команда в Италию поедет следующим составом: Расулжон Абдурахимов, Хусниддин Абдусаматов, Абдулла Азимов — спортивная гимнастика; Давлат Бобонов, Сардор Нуриллаев, Хикматилло Тураев, Сухроб Турсунов, Мухаммадкарим Хуррамов, Диёра Келдиёрова, Хожинса Комолдинова, Амина Мамедова, Гулноза Матниязова, Нодира Юлдашева — дзюдо; Саидхон Сайфуддинов, Владимир Свечников, Вадим Скороваров — пулевая стрельба; Хумоюн Султанов, Санжар Файзиев, Лайло Баходирова, Комола Умарова — теннис; Жавлонбек Абдубакиров, Юнус Сармамбетов, Гулноза Махамажонова, Гулмирахон Уринбоева — стрельба из лука; Сухроб Бобобеков, Нияз Пулатов, Шухрат Салаев, Шахбоз Тусматов, Шахбоз Шофайзиев, Чарос Каюмова, Зария Косимова, Динорахон Мамадибрагимова, Нигора Турсунқулова, Мавлон Рустамов — таэквандо; Шохрух Баратов Шохрух Давлатов, Владислав Палюнин, Санобар Эркинова, Александра Юркевская, Нурхон Мухиддинова, Дмитрий Мельситов — легкая атлетика, Рахматова Дилдора — художественная гимнастика.