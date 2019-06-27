Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева главный редактор «Газеты.uz» Азамат Атаджанов награжден орденом «Дустлик».

Государственную награду на церемонии в Ташкенте 27 июня, посвященной Дню работников печати и средств массовой информации, вручил премьер-министр страны Абдулла Арипов.

«Я признателен руководству страны за такую высокую оценку нашего труда. Считаю эту награду заслугой всего нашего коллектива, в том числе наших внештатных авторов, благодаря которым „Газета.uz“ остается актуальной и оперативной», — отметил Азамат Атаджанов.

Награды в профессиональный праздник получили руководители двух других онлайн-изданий — Kun.uz и UzNews.uz, а также сотрудники печатных СМИ, телевидения и радио, информагентств и издательств. Впервые среди награжденных оказались популярные блогеры Хушнудбек Худайбердиев и davletov.uz.