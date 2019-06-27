Территория свободной экономической зоны «Ангрен» будет расширена за счет присоединения земельных участков несельскохозяйственного назначения города Бекабада Ташкентской области. Соответствующее постановление 25 июня утвердил Кабинет Министров Узбекистана.

Генеральный план присоединяемой территории будет разработан в двухмесячный срок хокимиятом Ташкентской области и Министерством строительства.

В документе отмечается, что областная администрация проработала ряд инвестиционных проектов на сумму 24,5 млн долларов для реализации в СЭЗ «Ангрен».