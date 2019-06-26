В Законодательной палате Олий Мажлиса 24 июня обсудили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Узбекистана в связи с совершенствованием уголовно-исполнительного законодательства», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект предусматривает возможность выплаты пенсии лицам, осужденным к наказанию в виде лишения свободы и отбывающим наказание в колониях-поселениях.

Во время обсуждения проекта депутаты выдвинули предложение о выплате пенсии тем, кто отбывает наказание в виде лишения свободы во всех учреждениях по исполнению наказаний, а не только в колониях-поселениях.

Депутаты изучили опыт зарубежных стран: Испании, Чехии, Норвегии, Франции, Португалии, Германии, Греции, Нидерландов, Швеции, России, Украины и Беларуси. Он показывает, что осужденные имеют право на назначение и получение пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и на других законных основаниях.

Вместе с тем, в Беларуси, России и странах ЕС удерживают часть пенсии в пределах 20% осужденного на покрытие ежемесячных расходов на его содержание в пенитенциарных учреждениях (питание, одежда и обувь).

На сегодня количество заключенных пенсионного возраста в учреждениях по исполнению наказания Узбекистана составляет около 1000 человек.

«Приостановление выплаты пенсии лицам в период отбывания наказания в виде лишения свободы является ограничением не только их прав, но лиц, находящихся на их иждивении», — считают парламентарии.