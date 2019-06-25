В результате взрывов на складе боеприпасов в Арыси Туркестанской области Казахстана приостановлено движение поездов восьми пассажирских поездов из Узбекистана в Алматы и города России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Рейсы, выполнение которых приостановлено до возобновления движения через Арысь:

№5/6 «Ташкент — Москва»;

№149/150 «Андижан — Москва»;

№315/316 «Ташкент — Казань»;

№369/370 «Ташкент — Новосибирск»;

№381/382 «Ташкент — Уфа»;

№365/366 «Ташкент — Челябинск»;

№321/322 «Алматы — Нукус»;

№2/1 «Алматы — Ташкент».

Пассажиры, которые приобрели билеты на эти рейсы, могут обратится в железнодорожную кассу с предоставлением проездного документа и получить полную стоимость билета.

В понедельник поезд «Уфа — Ташкент» был остановлен в Туркестане. Пассажирам предоставляются вода и питание, сообщил МИД Узбекистана.