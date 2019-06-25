Рейс «Алматы — Ташкент — Алматы» №001/002 с прибытием и отправлением в столицу Узбекистана 25 июня отменен, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Пассажиры, приобретшие билеты на этот рейс, могут вернуть его полную стоимость, обратившись в железнодорожную кассу с предоставлением проездного документа.

Представитель компании сообщил «Газете.uz», что отмена рейса связана со взрывом 24 июня на территории воинской части в Арыси в Казахстане, которая находится на пути следования этого маршрута.

Накануне в связи со чрезвычайным происшествием в Арыси в Туркестанской области Казахстана приостановлено движение 13 пассажирских поездов, в том числе «Уфа — Ташкент» (№ 382) и «Самарканд — Нур-Султан» (№ 252).

Сейчас поезд «Уфа — Ташкент» находится на железнодорожном вокзале в Туркестане и ждет разрешения для дальнейшего следования по маршруту, сообщила во вторник пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ситуация находится на контроле генерального консульства Узбекистана в Алматы. Пассажирам поезда предоставляются вода и питание. Дальнейшее следование поезда будет зависеть от стабилизации ситуации в Арыси, отмечается в сообщении МИДа.

Граждане Узбекистана на территории Казахстана могут при необходимости обратиться в посольство страны в Нур-Султане (телефон: +7−717−295−42−52) или генконсульство в Алматы (телефон: +7−727−291−11−78).