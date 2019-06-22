Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в Сенате в пятницу, высказался за повышение роли и статуса женщин в общественно-политической жизни страны. На заседании председателем Сената впервые в истории страны была избрана женщина — Танзила Нарбаева.

«Меня волнует стереотип, укоренившийся в сознании наших людей. Обычно мы почитаем женщину прежде всего как мать, хранительницу семейного очага. Это, безусловно, правильно. Однако сегодня каждая женщина должна быть не пассивным наблюдателем, а активным и инициативным участником демократических преобразований, осуществляемых в стране», — сказал он.

Глава государства признал, что «из-за недостаточного внимания на протяжении долгих лет к нуждам и заботам женщин сегодня решение накопившихся социальных проблем в этой сфере, откровенно говоря, дается нелегко». Однако, заверил он, «какой бы непростой ни была эта задача, мы мобилизуем все наши силы и возможности на создание достойных условий жизни и труда для наших женщин».

Президент выразил сожаление сокращением числа женщин среди парламентариев. Если 10 лет назад на их долю приходилось более 20% членов Сената и депутатов Законодательной палаты, то сегодня этот показатель снизился до 17% в верхней палате и 16% в нижней.

«О чем это говорит? Ответ ясен: политические партии не уделяют достаточно внимания привлечению в свои ряды образованных, инициативных и обладающих организаторскими способностями женщин, повышению их политической и общественной активности. При этом, по данным ООН, представительство женщин в парламентах растет во всем мире и в 2018 году достигло уровня 24,3%», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«В нашей стране немало женщин, которые подают всем пример своим интеллектом, глубокими знаниями, большим жизненным опытом, самоотверженным трудом и высокими личностными качествами. Если на предстоящих в этом году выборах в Олий Мажлис и местные кенгаши такие вот трудолюбивые и образованные женщины, обладающие широким политическим мировоззрением, смогут продемонстрировать свой потенциал и будут избраны депутатами или сенаторами, то от этого, я уверен, выиграют и государство, и общество», — отметил президент.

«Рост представительства женщин в парламенте и местных кенгашах позволит учесть интересы и мнение женщин в законотворческом процессе, а также гендерный вопрос при формировании государственного бюджета», — подчеркнул он.

Согласно озвученной президентом статистике, сегодня в системе государственных и общественных организаций страны руководящие должности занимают около 1400 женщин. В составе Сената — 17 женщин, Законодательной палаты — 21 женщина. Женщины составляют более 23% депутатского корпуса местных кенгашей. В мае на выборах председателей сходов граждан были избраны 1025 женщин. Число женщин среди руководителей на предприятиях составляет 45,3%. Доля женщин в сферах здравоохранения и социальных услуг превышает 82%, в сферах науки, образования и воспитания, культуры и искусства она составляет 72%, в сельском хозяйстве — более 25%, в промышленности — 38%, в структуре субъектов предпринимательства — 29%.

Шавкат Мирзиёев также отметил отсутствие в системе Олий Мажлиса отдельной структуры, непосредственно занимающейся вопросами укрепления семьи, защиты материнства и детства, обеспечения прав, свобод и законных интересов женщин.

В 2017 году в Законодательной палате была образована Комиссия по вопросам семьи и женщин, «но она почему-то не заработала, задачи… так и остались на бумаге». Президент предложил создать в Сенате новую структуру — Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства.

В его задачи должны войти усиление законотворческой деятельности и парламентского контроля по вопросам женщин и семьи, рассмотрение вопросов занятости женщин и развития у них деловых навыков, укрепления здоровья женщин, содействия повышению медицинской культуры в семьях, предотвращения правонарушений и преступности среди женщин, торговли людьми и других негативных явлений, таких как распад семьи, ранние браки и случаи суицида.

За прошедшие два года принято 15 нормативно-правовых актов по улучшению положения женщин в соответствии с требованиями международных стандартов. Однако сенаторы и депутаты «не должным образом занимаются выполнением своих прямых обязанностей».

«В ближайшее время нам надо принять два новых закона — „О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин“ и „О защите женщин от притеснений и насилия“», — отметил президент.

«Граждане, избиратели ждут от вас, уважаемые сенаторы, конкретных предложений и рекомендаций о том, какие новые законы нам необходимо принять и в какие внести изменения для достижения указанных выше целей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он также посетовал на небольшое количество негосударственных некоммерческих организаций, занимающихся женскими вопросами — 376 из более чем 9000.

«Незаметно участие этих организаций в поддержке женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предупреждении правонарушений среди них, обеспечении работой. В большинстве случаев эти организации заняты лишь проведением формальных собраний и мероприятий», — отметил президент.