Новым председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана на 20-м пленарном заседании палаты в пятницу была избрана Танзила Камаловна Нарбаева, сообщает корреспондент «Газеты.uz». За ее кандидатуру проголосовал 81 сенатор, 2 воздержались, голосов «против» не было. Таким образом, впервые в истории Узбекистана Сенат возглавила женщина.

Танзила Нарбаева (выпускница Ташкентского госуниверситета (1981), кандидат педагогических наук) до этого работала заместителем премьер-министра — председателем Комитета женщин Узбекистана, заняв этот пост в декабре 2016 года (переизбрана в декабре 2018 года). Ранее — в 2010—2016 годах — была председателем Совета федерации профсоюзов Узбекистана.

В поддержку кандидатуры выступили заместители председателя Сената Светлана Артыкова, Муса Ерниязов и другие.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что своим указом от 20 июня назначил Танзилу Нарбаеву сенатором и представил ее на должность главы верхней палаты парламента (по конституции президент может назначать 16 членов Сената).

Решение о назначение Танзилы Нарбаевой не было спонтанным, отметил глава государства. По его словам, он готовился к этому больше года. Большую часть своего выступления президент посвятил проблемам женщин. Говоря о Танзиле Нарбаевой, Шавкат Мирзиёев отметил такие ее качества, как порядочность, честность и самое главное — любовь к Родине.