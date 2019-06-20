Оксана Чусовитина заняла второе место на международном соревновании Korea Cup Samdasoo-2019. Международный турнир проходил в южнокорейском Чеджу 18−19 июня, сообщила Федерации гимнастики Узбекистана на своей странице в Facebook.

В опорном прыжке Оксана Чусовитина с результатами 14.550 баллами получила серебряную медаль. Золотую медаль выиграла спортсмена Южной Кореи Ё Сонг Жонг (14.817), а бронзовую — мексиканка Алекса Морено (14.367).

Отметим, что успешное выступление гимнастки пришлось на ее день рождения — 19 июня.

В марте Оксана Чусовитина заняла второе место в опорном прыжке в финале Кубке мира по спортивной гимнастике в Азербайджане. Она является единственной гимнасткой, которая принимала участие в летних Олимпийских играх семь раз.