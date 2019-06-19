В Самаркандском областном перинатальном центре за сутки — с 28 февраля по 1 марта — скончались пять младенцев. Одной из рожениц подменили новорожденную девочку телом мертвого мальчика. Об этом стало известно только сейчас после сообщений в СМИ.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, житель Самарканда Ф. М. (1992 г. р.) заявил, что 28 февраля в его супруга Г. К. родила девочку. Однако поздним вечером врачи сообщили о смерти ребенка и передали родителям тело мертвого новорожденного мужского пола.

По обращению мужчины следственный отдел Управления координации деятельности ОВД Самарканда провел доследственную проверку.

31 мая была назначена экспертиза в лаборатории Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы имени Х. Сулеймановой. Согласно результатам ДНК-анализа, между мертвым младенцем и Ф. М. с Г. К. не выявлено генеалогических связей.

6 июня следственный отдел УКД ОВД Самарканда возбудил уголовное дело по статье 124 (подмена ребенка) Уголовного кодекса.

Однако прокуратура Самарканда выявила грубое нарушение статьи 329 Уголовно-процессуального кодекса (порядок рассмотрения заявлений, сообщений и иных сведений о преступлениях) следственным отделом, который должен был обеспечить вынесение решения в срок не позднее 10 суток.

В УВД Самаркандской области была назначена служебная проверка для привлечения к ответственности виновных.

Согласно документам, с 8:00 часов 27 февраля до 8:00 часов 1 марта в Самаркандском областном перинатальном центре 36 женщин родили 37 младенцев. Из новорожденных 5 детей с различными диагнозами скончались в период с 28 февраля по 1 марта.

В УКД ОВД Самарканда создана следственная группа во главе с начальником следственного отдела. Дело взяла под контроль городская прокуратура.