Узбекистан намерен обеспечить бездефицитный бюджет в течение трех следующих лет, чтобы дать ясный сигнал бизнесу о том, что государство продолжит следовать строгой макроэкономической политике. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в понедельник заявил заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров.

В указе президента, которым утверждена Концепция совершенствования налоговой политики, поручено при разработке государственного бюджета на 2019−2021 годы обеспечить его сбалансированность без учета расходов, финансируемых за счет внешних заимствований.

«Мы получили одобрение двух кредитов на бюджетную поддержку — Всемирного банка и Азиатского банка развития на 800 млн долларов. Это, конечно же, приведет к определенному дефициту, это мы будем контролировать в разумных пределах. Прежде всего, за счет оптимизации расходов, то есть в какой-то мере ограничение расходов», — отметил он.

Расходы бюджета — это обязательства государства, которое должно отвечать и платить по счетам, подчеркнул министр.

«Инфляция в прошлом году была очень высокой только с одной хорошей оговоркой — это прежде всего было связано с валютной либерализацией. Во-вторых, это было связано с либерализацией цен на энергоресурсы с 15 ноября и с другими мерами по либерализации отдельных товарных рынков. Это было не просто инфляцией, а корректировкой цен или взятием ценами нового уровня», — пояснил Джамшид Кучкаров.

По его словам, за первые шесть месяцев 2018 года инфляция в Узбекистане составила 6,2%. «Впервые достигнуты прогнозные уровни… И Международный валютный фонд не берет под сомнение эти цифры. До этого МВФ никогда не воспринимал наши оценки», — признал глава Минфина.

Джамшид Кучкаров ожидает «очень сложные макроэкономические задачи» во второй половине 2018 года, связанные с риском большого бюджетного дефицита.

«Большой дефицит бюджета всегда означает большую инфляцию. Представьте себе, что инфляция в этом году не будет ниже 12−14%. Если у нас в 2019 году будет большой дефицит бюджета, еще один год инфляция на уровне 15% — это уже катастрофа. Мы никогда не будем поспевать за расходами. Как сказал один артист, не бегай за автобусом, никогда не догонишь», — сказал вице-премьер.

По его словам, в макроэкономике Узбекистана слишком много проблем, которые не решить только налоговой концепцией.

«В макроэкономике за 25 лет накопилось столько проблем. Либерализация валютной политики, реформа налоговой система — это только начало пути. Как быть с государственными предприятиями, как быть с тарифами, как быть с перспективами по обеспечению прибыльности наших крупных предприятий — все эти вопросы только налогами не решить», — подчеркнул он.

Министр назвал НДС «любимым налогом любого министра финансов». «Потому что он хорошо собирается и так далее. Непрерывная цепочка производства — это самое важное. НДС нейтрален по отношению к бизнесу. Да, ложится на плечи потребителей. Да, он такой налог. Да, может быть, иногда с ним тяжело работать. Но НДС дает треть бюджета. Это барометр бюджета, барометр экономического роста, номинального объема ВВП, дефляции, инфляция и прочего», — пояснил глава Минфина.

НДС сам по себе должен оставаться, и Узбекистан планирует его модернизировать, отметил Джамшид Кучкаров.

«Мы все свои налоги должны модернизировать и систему налогообложения. Мы должны сделать НДС не обрывающимся», — сказал он.

Министр финансов также указал на проблемы в таможенной сфере и системе предоставления льгот.

«Сейчас каждое предприятие, если оно в инвестиционной программе, то владелец идет с этим проектом постановления по разным инстанциям и собирает документы. Он должен доказать, что эта бумага или микрофон не производится в Узбекистане, поэтому он должен их завезти. Предприниматель теряет время — от трех до восьми месяцев. О чем мы можем говорить?» — спросил он.

«Как это решается во всем мире? — продолжил глава Минфина. — Общий перечень, по ТН ВЭД. Я прихожу, подпадаю под это, прохожу. Но с одним условием, мы хотим сделать так, что льготы по НДС не будут даваться. Если это большой объем, то мы предоставим рассрочку, каникулы. Мы будем над этим работать».

В завершение Джамшид Кучкаров попросил общественность поддержать налоговую концепцию.