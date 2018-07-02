Узбекистан намерен обеспечить бездефицитный бюджет в течение трех следующих лет, чтобы дать ясный сигнал бизнесу о том, что государство продолжит следовать строгой макроэкономической политике. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в понедельник заявил заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров.
В указе президента, которым утверждена Концепция совершенствования налоговой политики, поручено при разработке государственного бюджета на 2019−2021 годы обеспечить его сбалансированность без учета расходов, финансируемых за счет внешних заимствований.
«Мы получили одобрение двух кредитов на бюджетную поддержку — Всемирного банка и Азиатского банка развития на 800 млн долларов. Это, конечно же, приведет к определенному дефициту, это мы будем контролировать в разумных пределах. Прежде всего, за счет оптимизации расходов, то есть в какой-то мере ограничение расходов», — отметил он.
Расходы бюджета — это обязательства государства, которое должно отвечать и платить по счетам, подчеркнул министр.
«Инфляция в прошлом году была очень высокой только с одной хорошей оговоркой — это прежде всего было связано с валютной либерализацией. Во-вторых, это было связано с либерализацией цен на энергоресурсы с 15 ноября и с другими мерами по либерализации отдельных товарных рынков. Это было не просто инфляцией, а корректировкой цен или взятием ценами нового уровня», — пояснил Джамшид Кучкаров.
По его словам, за первые шесть месяцев 2018 года инфляция в Узбекистане составила 6,2%. «Впервые достигнуты прогнозные уровни… И Международный валютный фонд не берет под сомнение эти цифры. До этого МВФ никогда не воспринимал наши оценки», — признал глава Минфина.
Джамшид Кучкаров ожидает «очень сложные макроэкономические задачи» во второй половине 2018 года, связанные с риском большого бюджетного дефицита.
«Большой дефицит бюджета всегда означает большую инфляцию. Представьте себе, что инфляция в этом году не будет ниже 12−14%. Если у нас в 2019 году будет большой дефицит бюджета, еще один год инфляция на уровне 15% — это уже катастрофа. Мы никогда не будем поспевать за расходами. Как сказал один артист, не бегай за автобусом, никогда не догонишь», — сказал вице-премьер.
По его словам, в макроэкономике Узбекистана слишком много проблем, которые не решить только налоговой концепцией.
«В макроэкономике за 25 лет накопилось столько проблем. Либерализация валютной политики, реформа налоговой система — это только начало пути. Как быть с государственными предприятиями, как быть с тарифами, как быть с перспективами по обеспечению прибыльности наших крупных предприятий — все эти вопросы только налогами не решить», — подчеркнул он.
Министр назвал НДС «любимым налогом любого министра финансов». «Потому что он хорошо собирается и так далее. Непрерывная цепочка производства — это самое важное. НДС нейтрален по отношению к бизнесу. Да, ложится на плечи потребителей. Да, он такой налог. Да, может быть, иногда с ним тяжело работать. Но НДС дает треть бюджета. Это барометр бюджета, барометр экономического роста, номинального объема ВВП, дефляции, инфляция и прочего», — пояснил глава Минфина.
НДС сам по себе должен оставаться, и Узбекистан планирует его модернизировать, отметил Джамшид Кучкаров.
«Мы все свои налоги должны модернизировать и систему налогообложения. Мы должны сделать НДС не обрывающимся», — сказал он.
Министр финансов также указал на проблемы в таможенной сфере и системе предоставления льгот.
«Сейчас каждое предприятие, если оно в инвестиционной программе, то владелец идет с этим проектом постановления по разным инстанциям и собирает документы. Он должен доказать, что эта бумага или микрофон не производится в Узбекистане, поэтому он должен их завезти. Предприниматель теряет время — от трех до восьми месяцев. О чем мы можем говорить?» — спросил он.
«Как это решается во всем мире? — продолжил глава Минфина. — Общий перечень, по ТН ВЭД. Я прихожу, подпадаю под это, прохожу. Но с одним условием, мы хотим сделать так, что льготы по НДС не будут даваться. Если это большой объем, то мы предоставим рассрочку, каникулы. Мы будем над этим работать».
В завершение Джамшид Кучкаров попросил общественность поддержать налоговую концепцию.
Rustam Sheraliev
0,1% инпс это просто не нужная операция для бухгалтеров. При инфляции 6-7% что можно будет купить на них в пенсионом возрасте.? Лучше исключите данный вид отчисления вообще.
Marina Kondyukova
Модернизируйте пожалуйста пенсионное законодательство. Преференции на выплату 100% пенсий по областям и специфике занятий только негативно действуют на остальных работающих пенсионеров, которые под эти преференции не попали и это само по себе является дискриминацией, точно так же, как исчисление стажа при начислении пенсий только по подтвержденным справкам о размере з/платы. Все это ранее объяснялось тем, что были случаи приписок в трудовых книжках и подделка кадровых, НО не во времена СССР. Почему этот стаж тоже необходимо подтверждать? Вот например пресловутый Агропром — объединил несколько министерств (практически половина работающего населения республики вляпалась в него), создали ведомственный архив, насильно забрали документацию всех влитых министерств за предыдущие годы деятельности в этот архив и привет.. Правопреемник Агропрома имеет на руках документацию только ДВУХ проектных институтов и все! Никого не наказали, никто не ответил за это безобразие и оно дальше продолжается, потому что у этих людей, которые честно работали и до образования этого Агропрома в своих министерствах, и в самом Агропроме, этот стаж не засчитывается! По законодательству, действующему во времена этого стажа, трудовая книжка являлась полным и безоговорочным доказательством стажа, и то, что изменение законодательства уравняло нынешние требования и тот период ЗАДНИМ числом (потому что в то время не было таких требований к подтверждению стажа!), лишний раз доказывает некомпетентность разработчиков этих изменений и тех, кто их принял к исполнению.
Уравняйте ВСЕХ пенсионеров в праве получения пенсии 100% и работающим и не работающим, а в малооплачиваемых отраслях увеличьте размеры з/платы. Это будет честно и выгодно в первую очередь государству и в качестве бюджетных поступлений, потому что работающий пенсионер, получающий пенсию 100%, будет продолжать работать и платить налоги, и конечно в моральном аспекте это будет честно и справедливо, а кроме этого в международном плане имидж страны повысится.