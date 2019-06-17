При попытке продать ребенка за 1000 долларов 15 июня в Карши задержана 24-летняя А. Н., сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Женщина вступила в сговор с 28-летним Ф. М. За 10-дневного ребенка была назначена цена в 1000 долларов. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
С начала года пресс-служба МВД сообщала о пресеченных попытках продажи детей по меньшей мере восемь раз.
В январе на массиве Ахмада Югнаки в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента задержали жительницу Учтепинского района Г. П., когда она вместе со знакомым П. Г. намеревалась продать своего трехмесячного сына за 300 долларов.
Февраль ознаменовался двумя подобными случаями. Если медсестра Хорезмского областного перинатального центра Н. Ю. пыталась продать новорожденного ребенка своей знакомой за 1,7 млн сумов, то жительница Хатырчинского района З. С. намеревалась продать уже трехлетнего сына за 8 млн сумов и 100 долларов.
В марте также сообщалось о двух случаях торговли детьми — в Уртачирчикском районе Ташкентской области была задержана 25-летняя уроженка Самаркандской области Ш. О. при продаже трехмесячного сына за 8000 долларов. В Карманинском районе Навоийской области 38-летняя Ф. А. собиралась продать новорожденного сына за 5 млн сумов.
В апреле ранее судимая Х. У. в Гузарском районе Кашкадарьинской области договорилась продать сына, родившегося в марте, за 4 млн сумов. Попытку пресекли сотрудники органов внутренних дел при получении женщиной 1 млн сумов от оговоренной суммы.
Сестры А. Б. и Л. Б. планировали продать в Гулистане новорожденную дочь А. Б. за 2 млн сумов, их задержали в мае.
В июне в Касанском районе Кашкадарьинской области 23-летняя М. З. задержана при попытке продажи сына, рожденного в мае, за 5 млн сумов.
Напомним, в 2017 году в Узбекистане было зарегистрировано 305 случаев торговли людьми. Число женщин, привлеченных к ответственности за это преступление, почти в четыре раза выше числа мужчин — 322 против 83. Жертвами торговли людьми за этот период стали 72 ребенка, из них 61 — новорожденные.
Mr. Freeman
Так много случаев уже, и темпы рождаемости слишком большие, нужно последовать примеру Сингапура и разработать Закон естественного отбора на базе Закона Ли Куан Ю 1984 года.
Основа концепции — позитивная евгеника, то есть не выбраковывание неугодных, а содействие воспроизводству людей с ценными для общества признаками. Страна стала поддерживать тех, у кого было хорошее физическое развитие, высокий интеллект и отсутствие наследственных заболеваний. Конкретно: когда сингапурские ученые-социологи заметили, что множество высокообразованных женщин не выходят замуж и не рожают детей, а множество мужчин женятся на бедных необразованных малайках и индианках, Ли Куан Ю распорядился создать мощную базу для создания нормальных семей, способных растить и воспитывать здоровых и умных детей. Под патронажем правительства было создано два брачных агентства. Одно занимается образованными молодыми людьми, другое — всеми остальными. Главная задача брачных агенств — заключение браков между парами сопоставимого социального и интеллектуального уровня. Здесь не только подбирают пару молодому человеку с учетом всех личностных особенностей, но и создают условия для встреч, в том числе и tet-a-tet. При агентствах функционирует сеть спортивных тренажерных залов, кафе, бассейнов, дискотек и кинотеатров. После заключения брака молодоженам от государства “светит“ солидный подарок в виде кредита на приобретение жилья.
С другой стороны, наркоманкам и неграмотным женщинам предлагается стерилизация, но полностью добровольная, в обмен на большую сумму денег. Недипломированные женщины, заводящие второго ребенка, платят штраф. Однако, если после рождения двух детей такая женщина пойдет на стерилизацию, ей за это предлагается вполне качественное жилье.
В Сингапуре большинство демографических проблем стараются решать не наказаниями, а помощью и поощрениями: мужчины, которые женятся на дипломированных женщинах, получают от государства приличное денежное вознаграждение. Аналогичное и весьма немалое поощрение ждет и женщину с дипломом об образовании, если она родит больше трех детей.
Все родившиеся в Сингапуре малыши получают одинаковые стартовые условия. Детсады и начальные школы не делятся на элитные и неэлитные, но раз в год для всех 11-12-летних проводится глобальное тестирование на IQ. Для одаренных детей строятся специальные школы, для высокообразованных людей организуются бесплатные круизы, лучшие из лучших попадают в элитные учебные заведения.
Во всех школах и детсадах очень пристально следят за физическим и нравственным развитием детей. Их с малолетства приручают к спорту, труду, дисциплине. А еще к культуре поведения. В Сингапуре штраф за выброшенную бумагу составляет сумма, эквивалентная 270 долларам США. Тот, кто забыл слить унитаз, платит 180: “культурой“ здесь достают и взрослых.
Сингапурская малышня больше времени проводит в детсадах и школах, чем дома. При всех детских учреждениях действует разветвленная сеть кружков, секций, клубов по интересам, поэтому сингапурские дети практически не смотрят телевизор и всегда заняты чем-то полезным. После окончания школы молодежь обычно поступает в свои или зарубежные вузы, предпочитая техническое образование или школы бизнеса. Молодые сингапурцы внедряют в жизнь ленинский принцип: “Учиться, учиться и учиться“. Их головы больше ничем не заняты. Вопросы создания семьи их не волнуют, потому что после окончания вузов ими займется брачное агентство. Также их не тревожат вопросы трудоустройства: за каждым умным ребенком с малолетства следят крупные корпорации, чтобы потом заполучить к себе на работу.
Результат работы такой комплексной и учитывающей массу факторов системы воспитания не замедлил сказаться. Страна по темпу развития — одна из передовых в мире. Постоянный приток молодых свежих мозгов в промышленность и бизнес гарантирует дальнейшее процветание. Да, в Сингапуре нет демократии. Создатель этой системы Ли Куан Ю в свое время сказал: “Избыток демократии ведет к недисциплинированности и беспорядку, которые несовместимы с развитием..“ А когда директора брачного агентства Сюзан Шан спросили: “Не слишком ли сильно государство вмешивается в личную жизнь молодых сингапурцев?“, она ответила: "Правительство расходует астрономические суммы на образование. Справедливо, что взамен оно хочет получить потомство, которое обеспечит благополучие острова..
Лилия Хашимова
Ужас. Что происходит с женщинам. Совсем нет материнского инстинкта