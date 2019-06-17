При попытке продать ребенка за 1000 долларов 15 июня в Карши задержана 24-летняя А. Н., сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Женщина вступила в сговор с 28-летним Ф. М. За 10-дневного ребенка была назначена цена в 1000 долларов. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

С начала года пресс-служба МВД сообщала о пресеченных попытках продажи детей по меньшей мере восемь раз.

В январе на массиве Ахмада Югнаки в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента задержали жительницу Учтепинского района Г. П., когда она вместе со знакомым П. Г. намеревалась продать своего трехмесячного сына за 300 долларов.

Февраль ознаменовался двумя подобными случаями. Если медсестра Хорезмского областного перинатального центра Н. Ю. пыталась продать новорожденного ребенка своей знакомой за 1,7 млн сумов, то жительница Хатырчинского района З. С. намеревалась продать уже трехлетнего сына за 8 млн сумов и 100 долларов.

В марте также сообщалось о двух случаях торговли детьми — в Уртачирчикском районе Ташкентской области была задержана 25-летняя уроженка Самаркандской области Ш. О. при продаже трехмесячного сына за 8000 долларов. В Карманинском районе Навоийской области 38-летняя Ф. А. собиралась продать новорожденного сына за 5 млн сумов.

В апреле ранее судимая Х. У. в Гузарском районе Кашкадарьинской области договорилась продать сына, родившегося в марте, за 4 млн сумов. Попытку пресекли сотрудники органов внутренних дел при получении женщиной 1 млн сумов от оговоренной суммы.

Сестры А. Б. и Л. Б. планировали продать в Гулистане новорожденную дочь А. Б. за 2 млн сумов, их задержали в мае.

В июне в Касанском районе Кашкадарьинской области 23-летняя М. З. задержана при попытке продажи сына, рожденного в мае, за 5 млн сумов.

Напомним, в 2017 году в Узбекистане было зарегистрировано 305 случаев торговли людьми. Число женщин, привлеченных к ответственности за это преступление, почти в четыре раза выше числа мужчин — 322 против 83. Жертвами торговли людьми за этот период стали 72 ребенка, из них 61 — новорожденные.