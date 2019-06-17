10 июня был опубликован проект постановления президента Узбекистана, подготовленный ассоциацией «Узчармсаноат», в котором предлагается повысить ставку таможенной пошлины на импортируемую обувь с 10% до 30% с 1 июля, а минимальный порог за пару обуви — с 1,5 до 5 долларов. Документ вызвал активное общественное обсуждение, собрав 125 комментариев с момента публикации.

15 июня «Узчармсаноат» в ответ на комментарии распространила статью, в которой говорится. что повышение импортных тарифов и предоставление дополнительных льгот для отечественных производителей даст импульс для дальнейшего развития отрасли.

Как отметили в ассоциации, «протекционизм используется во всем мире: и в странах с развитой экономикой, и с развивающейся». В качестве примера ассоциация привела Англию 1690 года. Она также отметила, что сегодня на обувную продукцию в Пакистане действует пошлина на ввоз в размере 25%, в Турции — 30−50%, во Вьетнаме — 10−20%, в Китае — «все 100%».

На обвинения в желании монополизировать рынок выпуска обуви в «Узчармсаноат» ответили, что «речи о полном запрете на ввоз товаров кожевенной промышленности нет и не будет».

Главной причиной недоверия людей к дополнительным мерам по стимулированию отечественных производителей, считают в «Узчармсаноат», является незнание состояния обувного рынка в Узбекистане. По данным ассоциации, в 2018 году в стране было произведено 58 миллионов пар обуви. В сегменте мужской обуви Узбекистан добился практически 100% покрытия потребностей внутреннего рынка, в то время как в сегменте женской обуви превышен уровень в 70%, сообщили в ассоциации.

«В массовом сегменте практически вся женская обувь, представленная в торговых точках, — это местные производители. Правда, не все знают о том, что под импортной покупают отечественный товар, сделанный на условиях аутсорсинга, под иностранный бренд. Так же, как покупатель не знает до конца, где произведен продукт, не в курсе и о том, из чего он сделан. Если ассоциация может контролировать отечественный продукт, то ввозимый — нет», — говорится в статье.

Экономист Бехзод Хошимов, комментируя статью «Узчармсаноат», отметил, что приведенный ассоциацией аргумент про действующую 100-процентную пошлину на ввоз обуви в Китае — это неправда.

«Во-первых Китай, — это член ВТО (Всемирная торговая организация — ред.), то есть тарифы в среднем около нуля для членов. Во-вторых, даже не для членов ВТО (очень маленькая группа стран) тарифы на обувь всего 12%. Более того, средневзвешенный тариф в Китае был 3,7% в 2017-м (данные Всемирного банка). Это с учетом торговой войны!», — написал экономист в Facebook.

Руководитель сети супермаркетов korzinka.uz Зафар Хашимов, комментируя ответ «Узчармсаноат», отметил, что его авторы «совершенно не понимают не только в экономике как в области познания, но совсем не разбираются даже в своей собственной отрасли, в своих конкурентах и рынках сбыта».

«Читая их нелепые объяснения, кричащее невежество, откровенную ложь (например, про 100% пошлину в Китае, которая, кстати, является участником ВТО со ставкой 12%) и слушая их неумелые оправдания, понимаешь, насколько они ограничены, при этом уверенно считают наивными и глупыми нас, своих потенциальных клиентов. Видимо, дела в ассоциации действительно плачевны, если они набрали таких недалеких людей в руководящую команду отрасли. Боюсь, таких деятелей даже 300% пошлины не спасут от поражения», — написал Зафар Хашимов в Facebook.

По мнению предпринимателя, если поправки примут, то «качественная продукция уйдет на интернет-заказы с иностранных онлайн-ресурсов через курьерские службы, контрабанду и „черный“ рынок», цены на качественную обувь «взлетят», а выбор для потребителей «заметно сузится».

«Кто на самом деле погреет на этом руки, то это будет никакие не отечественные обувщики и производители. Это будут контрабандисты, всякие „логистические“ операторы со специальными режимами и теневая экономика, создавая и развязывая коррупцию в таможенных, налоговых и правоохранительных органах, призванных бороться с „черным“ рынком. И, несомненно, это нанесет огромный ущерб бюджету страны», — считает он.

Предлагаемое применение ценовой преференции до 20% к местным производителям при госзакупках обуви Зафар Хашимов назвал разбазариванием государственных денег.

«Разумеется, это еще более ускорит инфляцию и, как следствие, спровоцирует еще более высокие ставки рефинансирования для всей экономики, — подчеркнул предприниматель. — При этом кроме лживых киваний на другие страны, за предлагаемыми мерами нет никакого анализа или расчетов. Просто „хочу конфетку!“. Речь здесь не идет о каком-то развитии, это образец отраслевой жадности, жажды наживы в ущерб интересам государства и потребителей».

Экономист Юлий Юсупов, комментируя предложения «Узчармсаноат», отметил, что по пути автопрома и электротехнической промышленности (в мае льготы и преференции до 2022 года получили предприятия «Узэлтехсаноат» — ред.) теперь хотят пойти все «отраслевые лоббисты и крутые монополисты».

«Всем хочется (кто еще это не сделал) задрать до небес таможенные платежи на импорт аналогичной продукции, получить налоговые льготы и (новая фишка!) ценовые преференции при госзакупках. Оплачивать профиты новоявленных монополистов и коррупционные доходы чиновников придется опять нам — покупателям и налогоплательщикам», — написал он на своей Facebook-странице.

«Нация, не способная извлечь уроки даже из того безумия протекционизма, которое мы совсем недавно пережили, обречена. Оптимизма уже совсем не осталось. Перспективы реформ прослеживаются все хуже и хуже. Похоже, мы погружаемся в новый двадцатилетний цикл построения „собственной модели развития“. А какие были надежды…» — отметил эксперт.