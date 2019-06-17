Дополнительные меры по профилактике правонарушений в Чиланзарском районе Ташкента утверждены постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 11 июня, сообщила Norma.uz.

Планируется организация общественных советов, проведение соцопросов о работе участковых инспекторов, разработка электронного приложения «Безопасная территория» и создание каналов в мессенджерах.

Кроме того, будет развернута система передачи тревожных видеосообщений через кнопки SOS. Для района приобретут камеры видеонаблюдения и беспилотники с видеорегистраторами. Последние будут использоваться, в частности, в рамках опытного проекта «Безопасный рынок».

Кроме того, принято предложение столичного хокимията и Министерства жилищно-коммунального обслуживания о распространении эксперимента по управлению многоквартирным жилищным фондом профессиональными управляющими компаниями на Чиланзарский район. Этот эксперимент стартовал в Юнусабадском районе в январе.