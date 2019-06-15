Председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев прокомментировал ситуацию, связанную с блогером Азизом Ашурбаевым, у которого сотрудники налоговой инспекции отобрали телефон и сменили пароль аккаунта в Instagram. Ранее расследовать ситуацию призвало Агентство информации и массовых коммуникаций.

Как говорится в заявлении главы ГНК, опубликованном на сайте комитета, изучение обстоятельств инцидента показало, что во время проведения контрольного мероприятия, связанного с размещением Азизом Ашурбаевым рекламы на своих страницах в социальных сетях, 7 июня сотрудники Мирабадской налоговой инспекции О. Зияев и Ш. Хасанов «допустили превышение своих должностных полномочий и нарушили профессиональную этику работников налоговых органов».

«Для устранения допущенного А. Ашурбаевым правонарушения достаточно было ограничиться проведением с ним разъяснительной работы на основе оформленных материалов, без изъятия личного сотового телефона. За допущенные недостатки указанные сотрудники были освобождены от занимаемых должностей», — сообщил Бехзод Мусаев.

В целях недопущения подобных ситуаций в перспективе ГНК начал рассмотрение вопроса о внедрении механизма урегулирования подобных спорных моментов с учетом как юридических, так и этических аспектов, отметил он.

«Государственный налоговый комитет заинтересован в обеспечении открытости своей деятельности и выражает свою готовность тесно работать с журналистами и блогерами, поддерживать их деятельность, а также защищать их законные права и интересы», — подчеркнул председатель ГНК.

В среду начальник управления ГНК Ахмаджон Суюнов заявил, что блогеры в Telegram, Instagram и Facebook, продающие рекламу, должны платить налоги, зарегистрировавшись как индивидуальные предприниматели или юридические лица.