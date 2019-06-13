Руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов отреагировал на сообщения в Telegram-каналах о том, что сотрудники налоговых органов отобрали телефон у блогера Азиза Ашурбаева и сменили его пароль в Instagram, заблокировав ему доступ.

В сообщении в Facebook Комил Алламжонов потребовал, чтобы Государственный налоговый комитет Узбекистана расследовал эту ситуацию и принял меры, если инспекторы осуществили незаконные действия.

«В настоящее время у ГНК есть намного более важные задачи, чем принятие санкционных мер в отношении блогеров. Для общества и экономики будет гораздо больше пользы, если наши налоговики займутся решением таких актуальных вопросов, как устранение коррупции в системе налоговых органов и борьба с „теневой“ экономикой, чем привлечение к налогообложению блогеров и применение к ним насилия», — написал глава агентства.

Замечание Комила Алламжонова касается заявления представителей ГНК, сделанного накануне, о том, что деятельность блогеров, продающих рекламу в социальных сетях, является «незаконной», и они обязаны зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

«Все журналисты и блогеры нашей страны находятся под защитой Агентства информации и массовых коммуникаций. Мы всегда готовы противостоять любым незаконным действиям, направленным против них!» — подчеркнул Комил Алламжонов.

В четверг Государственный налоговый комитет заявил, что ведет изучение инцидента с блогером и сообщит о результатах.