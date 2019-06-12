Блогеры в Telegram, Instagram, Facebook, продающие рекламу в социальных сетях, должны платить налоги. Об этом заявил начальник управления Государственного налогового комитета Ахмаджон Суюнов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в среду.

Деятельность блогеров, которые продают рекламу через свои каналы и персональные страницы в социальных сетях, названа «незаконной». Они обязаны пройти государственную регистрацию в форме индивидуального предпринимателя или юридического лица.

«Да, в законодательстве нет понятия блоггинга, это не вид деятельности, в законодательстве нет описания. Но вы же оказываете кому-то услугу и получаете за это деньги. Это считается получением дохода за предоставленную услугу. Даже если в законодательстве нет понятия блоггинга, есть понятие оказания услуг», — отметил он.

В пресс-службе Государственного налогового комитета подчеркнули, что «любая деятельность, направленная на получение дохода, является предпринимательством».

«Без разницы, каким путем получен доход. Должны пройти государственную регистрацию. Если вы занимаетесь деятельностью, которая приносит доход, вы должны пройти государственную регистрацию в форме индивидуального предпринимателя или юридического лица», — отметили в комитете.

Если лицо, получающее доход от продажи рекламы в соцсетях, не платит налог государству, то у него могут изъять технические средства (телефон, ноутбук, планшет, компьютер) согласно статье 176 Кодекса об административной ответственности (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации / влечет наложение штрафа от 5 до 7 МРЗП с конфискацией предметов правонарушения).

«В случае если кто-то занимается незаконной предпринимательской деятельностью, то у нас есть полное право изъять у него техническое устройство. Это гарантировано законодательством. Изъятое устройство может быть удержано до 30 дней. Если то лицо или блогер в течение 30 дней пройдут регистрацию согласно указу президента (№4848 — ред.), то ему вернут технику», — заявил начальник управления ГНК Айдос Кошанов.

На брифинге отмечалось, что в новой редакции Налогового кодекса сформируют порядок налогообложения в сфере электронной коммерции. В ближайшее время проект документа будет выставлен на общественное обсуждение.