В отношении бывшего дипломата Кадыра Юсупова пытки не применялись, заявил заместитель генерального прокурора Узбекистана Эркин Юлдашев на встрече с прессой в Агентстве информации и массовых коммуникаций в пятницу.

«И по делу Кадыра Юсупова, и по делу Саида-Абдулазиза Юсупова мы постарались предоставить максимальную возможность и адвокатам, и органам прессы получить максимальную информацию о том, что на самом деле было. Мы провели специальные прокурорские проверки, по результатам которых установлено, что по обоим уголовным делам случаев психологического или физического давления на указанных лиц не происходило. Принято процессуальное решение, и мы за правильность этого решения отвечаем», — прокомментировал замгенпрокурора заявление правозащитной организации Human Rights Watch о том, что Кадыр Юсупов подвергается «недозволенному обращению», включая пытки, в следственном изоляторе.

Уголовное дело против Кадыра Юсупова было возбуждено 1 декабря прошлого года Службой государственной безопасности по статье 157 (измена государству) Уголовного кодекса. 23 мая оно было передано на рассмотрение в Военный суд. «Обычно эта категория уголовных дел рассматривается в закрытом режиме. Какой объем информации будет предоставлен судом, мне сейчас трудно судить», — отметил Эркин Юлдашев.

Он добавил, что суд обязательно выскажет свое отношение, если возникнет вопрос о том, что против Кадыра Юсупова было применено «неправомерное воздействие».

«Любое утверждение должно иметь под собой основание. Это касается не только органов правосудия или правоохранительных органов, которые отвечают за то, чтобы недозволенные методы следствия не применялись, но и тех органов прессы, которые заявляют о том, они применялись. В любом случае есть понятие журналистской этики. Все, что подается потребителю, должно быть достоверно, правдиво», — подчеркнул замгенпрокурора.

В заявлении Human Rights Watch от 12 июня организация призвала власти Узбекистана немедленно освободить Кадыра Юсупова, а также привлечь к ответственности причастных к «недозволенному обращению» с ним. Правозащитники утверждают, что с момента ареста в отношении экс-дипломата применяются психологические пытки, он лишен необходимых медикаментов, а его семья находится под слежкой и подвергается притеснениям. Почти пять месяцев после ареста к Кадыру Юсупову не допускали ни адвоката, ни родственников и требовали от него, чтобы он отказался от услуг своего адвоката, говорится в заявлении HRW.